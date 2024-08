Reportan muerte del alcalde de Nanacamilpa, esto se sabe

Oswaldo Manuel Romano Valdés concluía su mandato como presidente municipal de Nanacamilpa, Tlaxcala. Localizado sin signos vitales y con herida de bala

Regeneración, 30 de agosto de 2024. Portales de Tlaxcala destacan que el alcalde de Nanacamilpa, Oswaldo Romano fue localizado sin vida en el interior de su domicilio.

Lo anterior, pasadas las 23:00 horas de este jueves 29 de agosto.

E incluso se indica que primeros indicios indican que él mismo habría atentado contra su existencia.

Nanacamilpa

Por otra parte se indica que Oswaldo concluía este viernes 30 de agosto su mandato como presidente municipal de Nanacamilpa de Mariano Arista, a tres años de haber llegado al cargo.

Alrededor de las 23:15 horas de este jueves 29 de agosto, a través del Servicio de Emergencias 911 se reportó el hallazgo.

Lo anterior, en una vivienda de la colonia Obregón, con un traumatismo en el cráneo y que no respondía a los llamados.

Y es que paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas, al arribar al lugar, encontró a un paciente masculino de cúbito dorsal, sin que ya registrara signos vitales.

Asimismo, encontraron un lago hemático a la altura del cráneo y una arma de fuego a un costado de sus pies.

Por otra parte, al consultar los datos del masculino refieren que corresponden a una persona de 31 años de edad de nombre Oswaldo N. quien fue identificado como presidente municipal de Nanacamilpa.

Fiscalía

Además, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informó que el Ministerio Público inició una carpeta de investigación.

“Elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Policía de Investigación acudieron a la zona y realizaron los protocolos de levantamiento, así como, los actos de investigación correspondientes”.

Lo anterior, mediante un comunicado de prensa.

Incluso en redes sociales se destaca que Oswaldo Manuel era militante de Morena y presidente municipal de Nanancamilpa, municipio de la zona poniente de Tlaxcala.

En tanto que la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, lamentó la muerte de Romano Valdés, a quien calificó como un gran ser humano y un incansable luchador por Nanacamilpa.

Acompaño de corazón a su familia,” amigos y seres queridos en este doloroso momento. Su ejemplo de servicio y amor por su gente siempre será recordado”.

Oswaldo Romano solía compartir mensajes de éxito y superación personal solía compartir en redes sociales, además de sus actividades al frente del ayuntamiento.

Facebook Nanacamilpa

Horas antes de su muerte, compartió en Facebook:

“Un pueblo no puede solo, en compañía tuya se pueden lograr muchas cosas y sé que lo impulsarán para salir adelante. Una persona no podrá hacer el cambio, pero con tu ayuda sí es posible. Sabemos que hay personas que piensan diferente, no todos somos perfectos”, publicó en la red social.

Asimismo, el 17 de agosto, indicó:

“No te preocupes de lo que piensen los demás de uno; lamentablemente, hay gante buena, hay gente mala, hay gente que no quiere ver a los demás sobresalir”.

Y aseveró:

“Es en todos los casos, hay gente muy cercana y muy envidiosa, pero pues la gente envidiosa no quiere lo que tú tienes, quiere que tú no lo tengas”, expresó en una transmisión en vivo.

Finalmente, se indica en redes que Nanacamilpa, es sede del Santuario de las Luciérnagas en Tlaxcala.

