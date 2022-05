Revelan audio donde presidente del PRI pide extorsionar proveedores

Alejandro Moreno del PRI dice muy enojado que proveedores paguen a como de lugar apoyos ilegales para la pasada elección de Campeche

I

Regeneración, 11 de mayo de 2022. Un nuevo audio presentado en el programa Martes de Jaguar, muestra a Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde pide que proveedores sean extorsionados.

Esto, para que otorguen apoyos ilegales a la campaña electoral en Campeche.

Y es que tal como destaca Sin Embargo, Alejandro Moreno fue Gobernador de esa entidad y en las elecciones pasadas la alianza PRI, PAN y PRD perdió ante Layda Sansores, de Morena.

Esto es, la primera vez que el PRI fue derrotado en esa entidad en 92 años.

Y es que Sansores reveló, hace unos días, otro audio en el que presuntamente Moreno Cárdenas pide pagos para el consultor Antonio Solá.

Lo anterior por 4 millones de dólares, depositados en Panamá.

Nuevo

Ahora se ha difundido este segundo audio donde el presidente del PRI pide violar la Ley Electoral y que contratistas sean extorsionados.

“Al diablo. Ya luego ven a quién vergas se paga eso. Eso se paga después de la elección. Puta, ustedes son muy decentes de andar pagando a tiempo a proveedores»

Lo anterior dice el presidente del PRI

Y agrega: «Mándalos a la verga. Tú pide y que nos surtan antes. Ya te dije: a los proveedores, cabrón, que les has estado comprando dos años, bájales cosas para Campeche”.

A continuación se escucha a Hugo Gutiérrez, Secretario de Finanzas del PRI, lo siguiente: “Pero sí lo estoy haciendo”.

PRI

Por ello, el presidente del PRI dice: “Bueno, pues puta, no lo saben. Pinche Hugo, les voy a mandar a hacer».

A lo que añade: «Mira, no quiero chingaderas porque yo soy muy confiado y yo les tengo la confianza con los temas”.

Por otra parte el líder del PRI declara: “Ok. Yo así soy. No crean que me ven la cara de pendejo. No. A mí porque me vale verga eso, eh».

E incluso añade: «Pero no quiero encabronarme por una mamada”.

-O sea, hay pendejadas que son de lógica. Tú le compras a un proveedor. A mí no me interesa otra puta cosa más que Campeche -dice.

-Lo sé -contesta Hugo Gutiérrez.

Le vale

-“Me vale verga», continúa Alito, como se le conoce al dirigente del PRI.

-«Entonces todo proveedor que le compraste durante dos años ocho meses, dos años que llevamos acá, lo menos que le puedes decir es: ‘Oye, hijo de puta, regálame 100 mil gorras, pónmelas en Campeche».

-«Y lo debiste haber hecho hace dos meses, no ahorita”, dice el dirigente del PRI-.