Ricardo Peralta, subsecretario de Segob, da positivo a Covid-19

Regeneración, 10 de mayo del 2020. El subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta, informó este sábado que dio positivo a una prueba de covid-19.

A través de su cuenta de Twitter, el funcionario precisó que fue tras su diagnostico se encuentra en aislamiento en su casa.

Les informo que me encuentro en aislamiento ya que hace un momento se me notificó que resulté positivo al #coronavirus. He hablado con el Doctor @HLGatell y seguiré todas sus indicaciones puntualmente. #QuedateEnCasa

— Ricardo Peralta S (@Ricar_peralta) May 10, 2020