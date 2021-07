Ricky Martin tacha de egocentristas a los que no se quieren vacunar contra Covid-19

Regeneración 21 julio 2021. El cantante Ricky Martin envió un mensaje a las personas que no quieren vacunarse contra el Covid-19 y que hacen campañas en contra de la inoculación en todo el mundo.

Cabe destacar que el cantante ha pedido a sus seguidores tener consciencia sobre la desinformación y mitos de la inmunización contra el Covid-19.

Incluso cuando comenzaron las jornadas de vacunación realizó una campaña en favor de la inmunización a través de la fundación que lleva su nombre y del centro de vacunación que creó en Puerto Rico.

Sin embargo, en esta ocasión decidió utilizar sus propias redes sociales para fomentar la vacunación contra el Covid-19 que ha azotado al mundo.

Por medio de su cuenta de Instagram el cantante puertorriqueño compartió algunas infografías en inglés y español sobre la desinformación respecto a las diferentes vacunas.

Pero, algo que llamó la atención de muchos fue que tachó de egocentristas a quienes tomaron la decisión de no vacunarse teniendo la posibilidad de hacerlo.

“Me vacuné porque no podía vivir conmigo mismo si me infecto y luego se lo transmito a alguien que muere. Incluso alguien que terminara en el hospital. Lo hice por la gente que nunca había conocido antes, mi comunidad. No seas tan egocentrista olvídate de los ridículos videos de conspiración que ves en YouTube. No se trata de ti, se trata de todos los demás. Vacúnate YA”, publicó Ricky Martin.