Roberto Palazuelos reconoció que está en riesgo su candidatura en Q.Roo.

El actor Roberto Palazuelos reconoció que su camino para llegar a ser candidato a la gubernatura de Quintana Roo se vería truncado tras sus escándalos

Regeneración, 9 de febrero de 2022. Roberto Palazuelos salió a reconocer que su futuro en la política está en peligro tras las polémicas que han estado saliendo a la luz en los últimos días.

Tras revivir una entrevista de Yordi Rosado a Roberto Palazuelos, donde el actor aseguró haber asesinado a dos personas durante un enfrentamiento en Ciudad de México.

Durante dicha entrevista, el actor alardeó por sus experiencias de vida llenas de excesos y escándalos, donde narró algunas acciones ilícitas en diversas ocasiones.

Sin embargo, la revelación de las polémicas de Roberto Palazuelos llevaron al precandidato a pensar en que su deseo de gobernar Quintana Roo está en la cuerda floja.

Esta situación fue dada a conocer por el ‘Diamante Negro‘ quien durante conferencia de prensa con motivo a su participación con Movimiento Ciudadano, aseguró estar preocupado de no lograr convertirse en candidato para la gubernatura.

Aunque el ‘mirrey’ comentó no haber matado a alguien, siguió contradiciendo sus propias declaraciones, dando presuntas explicaciones sobre los escándalos en los que se involucró.

Como consecuencia, Roberto Palazuelos fue cuestionado sobre la posibilidad de perder la candidatura tras las declaraciones y entrevistas que lo han puesto en jaque.

Por otra parte, el precandidato de Movimiento Ciudadano aceptó que pese a ser el único inscrito para pelear por la gubernatura, el partido podría removerlo.

«Me pueden cambiar aunque no haya otra persona, esa es una realidad, pero me están viendo crecer y me quieren desdibujar ante la sociedad»