Ron DeSantis se baja de la carrera presidencial; anuncia apoyo a Donald Trump

Uno de los políticos de EE.UU. más antimigrantes, Ron DeSantis, decidió no ir más por la búsqueda de la candidatura presidencial para 2024.

RegeneraciónMx, 21 de enero de 2024.- El gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, anunció el domingo la suspensión de su campaña por la nominación presidencial republicana.

A través de un video compartido en la red social X, DeSantis explicó que, tras quedar en segundo lugar en los caucus de Iowa la semana pasada, no podía pedir a sus seguidores que dedicaran tiempo y recursos sin un claro camino hacia la victoria.

“En consecuencia, hoy suspendo mi campaña”, declaró DeSantis, retirándose de la contienda a menos de dos días de las primarias de New Hampshire. Las encuestas indicaban que se encontraba significativamente detrás del ex presidente Donald Trump y de la ex embajadora ante la ONU, Nikki Haley.

DeSantis expresó su apoyo a Donald Trump, señalando que la mayoría de los votantes republicanos en las primarias desean darle otra oportunidad al ex presidente. Aunque DeSantis ha tenido diferencias con Trump, especialmente en temas relacionados con la pandemia del coronavirus, afirmó que respalda a Trump frente a una “vieja guardia republicana” o a una opción representada por Nikki Haley.

AMLO ha señalado a Ron DeSantis como un político “antimigrante”

En los caucus de Iowa, Trump obtuvo un contundente 51% de los votos republicanos, dejando a DeSantis en segundo lugar con un 21% y a Haley con un 19%. Con esta victoria, Trump se acerca a declarar su dominio en la nominación republicana, ya que ningún candidato ha perdido la carrera después de ganar los dos primeros estados.

En las últimas semanas, Nikki Haley, aunque inicialmente evitó abordar las controversias en torno a Trump, comenzó a cuestionar su agudeza mental, comparándolo con el actual presidente demócrata, Joe Biden, de 81 años. La retirada de DeSantis y su respaldo a Trump podrían tener un impacto en el panorama político republicano de cara a las próximas elecciones presidenciales.