«Sandra Cuevas busca amedrentarme»; Vicente Serrano denuncia intento de censura de la alcaldesa

URGENTE:



La señora @SandraCuevas_, panista @AlcCuauhtemocMx (compártanle, me tiene bloqueado), busca amedrentarme y censurarme con apoyo de autoridad electoral de CDMX @iecdmx y del Secretario General de este, Bernardo Núñez Yedra, @bern7906.



No me va a callar, señora abusiva. pic.twitter.com/e9wT4lmzeo