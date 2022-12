Cuauhtémoc Blanco: «Estoy encab… por la eliminación de México»

El ex futbolista y actual gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco, se dijo muy enojado por el adiós del Tricolor del Mundial.

El ex seleccionado mexicano, señalo estar muy enojado luego de que el equipo nacional quedara eliminado del Mundial de Qatar 2022.

Esto debido a su pobre desempeño en la justa mundialista, y también al mal trabajo que hizo el técnico Tata Martino.

«Estoy encabronado porque no se pudo el resultado, creo el que técnico se equivoca en los cambios», señaló en entrevista con Fox Sports. «El equipo estaba jugando bien, no sé por qué metió a Raúl si no está al cien por ciento, y sacar a Edson fue un error también».

«Se confiaron y mira lo que paso hasta el 2-1, hasta con Argentina el 1-0 estaba bien, pero son cuestiones del entrenador, de los jugadores pero siempre deben estar concentrados», argumentó.

Cuauhtémoc Blanco ya tiene al reemplazo para el Tricolor

A pregunta expresa de quién le gustaría como próximo técnico del equipo nacional, Cuauhtémoc Blanco dejó en claro que le encantaría la llegada de Marcelo Bielsa, estratega que ya pasó por el futbol mexicano.

«Me encantaría que bielas dirigiera a México, es alguien bien preparado, responsable, un entrenador que trabaja mucho y eso necesita la selección, un entrenador con carácter, sería una buena opción», añadió.

De igual manera, Cuauhtémoc Blanco añadió que una de las problemáticas del futbol mexicano es que actualmente se juega con muchos extranjeros y no le dan oportunidad a los jugadores mexicanos jóvenes de debutar y destacar.

«Son muchos extranjeros que juegan en la liga, con tres o cuatro bastaría», indicó.