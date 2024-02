Sandra Cuevas pide permiso en la Cuauhtémoc, se va de candidata

Sandra Cuevas solicitó licencia como Alcalde de Cuauhtémoc a partir del 1 de marzo. Buscará ser senadora por Movimiento Ciudadano

Regeneración, 22 de marzo de 2024. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, solicitó la licencia definitiva para abandonar su cargo a partir del 1 de marzo.

Y es que Cuevas buscar un escaño en el Senado de la República por el Movimiento Ciudadano.

Por otra parte, la solicitud de licencia fue dirigida a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Gabriela Salido.

Asimismo, entregada este jueves al recinto legislativo y se espera que sea presentada ante el pleno en la próxima sesión.

Sustituto

Asimismo, se destaca que Sandra Cuevas propone a Raúl Ortega, actual titular de la Unidad Administrativa de Gobierno, para asumir temporalmente la alcaldía.

Y es que el 19 de febrero, Sandra Cuevas formalizó su aspiración al Senado, presentándose como candidata junto a Alejandra Barrales, que era del PRD.

Antes del mediodía, Cuevas y Barrales se presentaron juntas a la sede nacional del partido naranja, acompañadas del dirigente nacional, Dante Delgado.

E incluso, a quienes presentaron como “las nuevas del equipo chilango”.

Cabe destacar que el domingo por la noche, Barrales, publicó una foto con Sandra Cuevas y adelantara que tenían una “sorpresa”.

Dice

-“(Dante Delgado) fue el único que me tomó en cuenta como ciudadana, que me tendió la mano y me dio esta oportunidad”, dijo Cuevas.

Al tiempo que sobre la alianza PAN, PRI, PRD, Cuevas sostuvo que la corrieron y le cerraron las puertas:

-“Son amigos que se cuidan entre ellos, no les importa la ciudadanía, ellos utilizan a la gente, utilizan a los pobres para decir que son los buenos”, agregó.

Sin embargo, no obstante, reconoció que está en su derecho de guardar silencio.

