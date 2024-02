Ninguna investigación a AMLO señala Seguridad Nacional de EE.UU

John Kirby portavoz del Consejo de Seguridad Nacional puntualizó que el gobierno de Estados Unidos no tienen ninguna investigación sobre el presidente AMLO

Regeneración, 22 de febrero de 2024. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, aseguró que no hay ninguna investigación del gobierno de Estados Unidos sobre el Presidente AMLO.

Lo anterior, con relación a supuestas revelaciones de relación con el narco.

-“No hay ninguna investigación sobre el presidente López Obrador”, aclaró el funcionario.

Esto, luego de darse a conocer el reportaje del periódico The New York Times del supuesto seguimiento al financiamiento de los cárteles de Sinaloa y Los Zetas al mandatario mexicano en su campaña de 2018.

Por otra parte, Kirby señaló en conferencia de prensa, que el Departamento de Justicia debería ampliar la información sobre las investigaciones a aliados del Presidente de México y las campañas electorales.

AMLO

En el mismo tema, el vocero de Seguridad Nacional defendió la relación del gobierno del presidente Joe Biden con AMLO.

“Tendría que señalarle al Departamento de Justicia para cualquier cosa específica, y como ya lo han dicho, consta en el expediente que no hay ninguna investigación sobre el presidente López Obrador”, insistió.

Calumnia

Y es que como se sabe, AMLO señaló calumnia del The New York Times por reportaje de Alan Feuer y Natalie Kitroeff, difundido este jueves.

Además, que supuestamente dio a conocer que colaboradores de López Obrador presuntamente se reunieron con Ismael “El Mayo” Zambada.

E incluso, que le quitaron millones de dólares después de que asumió la Presidencia de México, según registros estadounidenses y tres personas familiarizadas con el asunto.

-Mentirosos de fama mundial, les llamó AMLO en la Mañanera.

Mañanera

Y es que AMLO reveló que el periódico The New York Times alista un reportaje con información del gobierno de Estado Unidos en la cual –supuestamente- sus hijos y funcionarios cercanos a él recibieron dinero del narcotráfico en 2018.

Así, dijo que esos señalamientos son falsos y una calumnia del diario estadounidense.

Seguidamente expresó:

-““Espero que el gobierno de Estados Unidos exprese algo, si no quieren decir nada está bien, pero cualquier gobierno democrático defensor de las libertades tendría que informar”.

Y es que AMLO acusó que “son unos calumniadores profesionales de fama mundial”.

Cabe destacar que AMLO leyó el cuestionario de Natalie Kitroeff, jefa de la corresponsalía del periódico The New York Times en México.

Y mismo que envió ayer al vocero de Presidencia, Jesús Ramírez, para ser respondido antes de las 17:00 horas del miércoles.

Responde

“´La investigación de autoridades de Estados Unidos se cerró luego de que las autoridades estadounidenses reconocieron que podría provocar un conflicto diplomático con México”.

Lo anterior, “en gran parte por la reacción del gobierno mexicano cuando Estados Unidos arrestó al general Salvador Cienfuegos en 2020″.

-“O sea nos tuvieron miedo. Porque a México se nos respeta”, ironizó el presidente.

Seguidamente, AMLO sentenció: “Todo eso es falso, completamente falso” .

Por otra parte, el cuestionario señala: “según documentos que examinamos y entrevistas que tuvimos con gente cercana a la investigación, un informante contó que uno de los confidentes más cercanos del Presidente se reunió con Ismael Zambada García”.

Esto es, “uno de los principales capos del Cártel de Sinaloa, antes de las elecciones de 2018. ¿Cómo responden a ese testimonio?”

-“Otro informante relató que, tras la elección del Presidente, uno de los fundadores del Cártel de los Zetas pagó 4 millones de dólares a dos aliados de López Obrador –uno de ellos un ayudante oficial y el otro un asesor no oficial — con la esperanza de salir de prisión. ¿Cómo responden a ese testimonio?

Además:

-“Un tercer Informante contó a los Investigadores que los cárteles estaban en posesión de videos que mostraban a los hijos del Presidente recibiendo dinero procedente del crimen organizado, ¿Cómo responden este testimonio?”.

Y es que sencillamente AMLO dijo que no tenía conocimiento de esa investigación y que todo eso es falso.

Según el cuestionario, uno de los pagos ocurrió al mismo tiempo que el Presidente viajó a Sinaloa; en marzo de 2020, para reunirse con la madre de Joaquín, “El Chapo” Guzmán Loera.

AMLO respondió que vio a la señora María Consuelo Loera cuando fue a supervisar un camino que se construyó de Badiraguato, Sinaloa, a Guadalupe y Calvo Chihuahua.

Y, que la señora le entregó una carta para tramitar una visa humanitaria para que una de sus hijas pudiera visitar a “El Chapo”, preso en estados Unidos.

Están los dichos, faltan las pruebas

El presidente acusó que por estos señalamientos no hay pruebas: “Es una vergüenza, no cabe duda que este tipo de periodismo está en franca decadencia. Es un pasquín inmundo el New York Times”.

“Vamos a esperar su reportaje”.

Después de leer los cuestionamientos que la periodista envió al vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, AMLO manifestó su confianza en que el Gobierno de Estados Unidos hablará sobre este asunto.

Sin embargo, no obstante, reconoció que está en su derecho de guardar silencio.

