Se manifiestan vecinos de Coyoacán contra el helipuerto de IMAGEN Televisión

La convocatoria se llevó a cabo en Avenida Universidad y tras el fallo de la Corte a favor del movimiento, el Alcalde Giovani Gutiérrez, enfrentará demanda penal por desacato. #LaLeyNoSeNegocia

Por Alexandro Guerrero

RegeneraciónMx, 16 de mayo de 2024.- El pasado 15 de mayo de 2024, luego de 8 años de lucha y más de seis meses esperando que la Alcaldía Coyoacán cumpla con la ley, integrantes de Vecinos Unidos Copilco Universidad se manifestaron frente al helipuerto que ilegalmente puso Grupo Imagen junto a sus viviendas. La lucha vecinal muy bien acompañada jurídicamente ganó todas las instancias, pues se demostró fehacientemente que el helipuerto de Grupo Imagen fue construido violentando la ley e incumpliendo con todos los requerimientos de seguridad necesarios para no dañar la vida y el patrimonio de la ciudadanía.

Los vecinos apostaron a la creatividad y con cacerolas en mano informaron que la Alcaldía Coyoacán está incumpliendo con lo que determina la ley, pues es la autoridad que debe asegurarse de que sea desmantelado el helipuerto, una vez que se ha determinado su riesgo e ilegalidad.

Giovanni Gutiérrez no sólo no está cumpliendo con la ley en este caso, sino que a las manifestaciones envió a gente de su equipo, algunos conocidos por los vecinos de la zona como operadores en la coacción y compra del voto en elecciones pasadas y que ahora son ocupan puestos en la Alcaldía, a grabar y tomar fotografías, sin identificarse como funcionarios públicos y tratando de amedrentar a quienes se manifestaban.

Para los vecinos esto no es nuevo, pues varios de ellos han recibido amenazas al más puro estilo de la Alcaldía Coyoacán, un estilo conocido por varios grupos en defensa de sus derechos ante el embate corrupto y avasallante de autoridades que al parecer se coluden con empresarios prepotentes como los dueños de Grupo Imagen.

“Lejos de cumplir con la ley, que es lo que corresponde, las autoridades de la Alcaldía Coyoacán dan largas y proponen mesas de negociación, cuando no hay nada que negociar porque se demostró jurídicamente lo necesario; la ley no se negocia”, comenta una de las vecinas.

“El mensaje que se envía a la ciudadanía con este incumplimiento por parte de la Alcaldía es que no importa que ganemos en lo legal; eso es grave porque si no se pueden defender los derechos por la vía que existe para eso, lo que sigue es la barbarie”, asegura otra de las vecinas reunidas para la manifestación.

Los vecinos aseguran que lo único que quieren es que se desmantele el helipuerto, pues es lo que indica la ley y lo que dará la conclusión debido a esta larga lucha. Las autoridades de la Alcaldía Coyoacán deben cumplir la ley. Los vecinos aseguran que no desistirán porque lo que defienden es su patrimonio y su derecho a una vida digna y segura.

Este helipuerto afectará a más de 25 mil familias, además de a transeúntes y a los propios trabajadores de Grupo Imagen, si hay un accidente por su operación, cancelada por nuestras gestiones legales, pero sobre la que no tendrán certeza mientras no se desmantele la plataforma de toneladas colocada sobre un edificio que no se construyó para soportarla, rodeada de edificios habitados y en la zona de amortiguamiento de la reserva ecológica, sin dictámenes de seguridad ni plan de protección civil. Los vecinos exigen a la Alcaldía Coyoacán y al Grupo Imagen que cumplan la ley. Invitan también a la ciudadanía a conocer sobre este caso en las redes sociales de VUCU y sobre otros relacionados con el cartel inmobiliario que, aseguran, también opera en Coyoacán.

Redes Sociales:

https://www.facebook.com/groups/1864976340396457?locale=es_LA

https://www.facebook.com/profile.php?id=61559656496320&locale=es_LA