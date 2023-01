Se queda en el bote agresor de saxofonista Ríos: Gobernador de Oaxaca

Pese a la orden del juez el gobernador de Oaxaca señaló no existen condiciones para prisión domiciliaria a Antonio Vera quien arrojó ácido a Ma. Elena Ríos

Regeneración, 23 de enero de 2023. El gobernado de Oaxaca, Salomón Jara señaló en redes sociales que no existen condiciones para la prisión domiciliaria a Juan Antonio Vera Carrizal, ordenada por un juez.

Y es que se trata del agresor de la saxofonista María Elena Ríos.

Asimismo, indicó que el sujeto, seguirá en la cárcel.

Oaxaca

Asimismo, a través de un video, Salomón Jara informó que el presunto autor intelectual del intento de feminicidio contra la saxofonista María Elena seguirá en la cárcel.

Cabe destacar que un juez ordenó que Juan Antonio Vera Carrizal cumpla con la prisión domiciliaria, desde el pasado 21 de enero.

Auxilio

Por otra parte, María Elena Ríos alertó por redes sociales que se ordenó la liberación de su agresor Juan Vera Carrizal, por la decisión de un juez de Oaxaca, debido a un cambio de medida cautelar.

-“Con una audiencia maquillada y un acuerdo pactado hoy, mi agresor ha quedado libre. Esto es #Mexico”, denunció María Elena Ríos.

Cabe destacar que Ríos sufrió un atentado contra su vida en el año 2019 maquinado por Vera Carrizal y su hijo Juan Antonio Vera Hernández.

Y, quien se encuentra prófugo de la justicia.

Posicionamiento del gobernador @salomonj en torno al caso de María Elena Ríos. pic.twitter.com/lGqbpIh0ve — Gobierno de Oaxaca (@GobOax) January 23, 2023

Personaje

Por otra parte, portales desatacan que Vera Carrizal es un exdiputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Oaxaca.

Además de empresario gasolinero que desde el 6 de abril del 2020 permanece preso en el penal de Tanivet ubicado en la región de Valles Centrales.

Sin embargo, tras cinco días de audiencia, le fue modificada la medida cautelar a prisión domiciliaria por problemas de salud que la saxofonista ha tildado de ser falsos.

Y por ello, la respuesta del Gobernador de Oaxaca.

Caso

Cabe destacar que Vera Hernández, por órdenes de su padre, contrató a dos trabajadores de la construcción para que agredieran a la saxofonista.

Así, la atacaron con ácido el 9 de septiembre de 2019 afuera de su domicilio.

-“Si me mata, quémenlo todo”.

Así, la agraviada responsabilizó al exdiputado de Oaxaca por el ataque, el cual habría sido orquestado tras la ruptura amorosa entre Vera Hernández y Ríos Ortíz.

Esto, derivado de la violencia por parte de El Junior.

-“Decía que era mi dueño, que me iba a hacer un hijo, que sin él yo no era nada, que si lo dejaba Dios me iba a castigar… él se sentía Dios al creer tener el derecho de arrebatarme la vida”.

Así lo denunció la saxofonista.

No

Finalmente cabe destacar que el gobernador de Oaxaca dijo que el gobierno del estado no tiene al personal necesario para garantizar que el agresor de la saxofonista María Elena Ríos no evada la justicia.

-“Por lo tanto, Juan Antonio Vera Carrizal seguirá privado de su libertad en Tanivet y hemos solicitado a la Secretaría de Seguridad Pública al juez que se revalúe el cambio de medida cautelar”.

Lo anterior dijo Jara por medio de redes sociales.