Se suicida en prisión el fundador del antivirus McAfee

Regeneración, 23 de junio de 2021. John McAfee, el fundador del antivirus McAfee, de 75 años, fue encontrado muerto en su celda en la prisión de Brians 2, en Sant Esteve de Sesrovires, en Barcelona.

De acuerdo con fuentes policiales, las investigaciones apuntan a que fue un suicidio.

Tras hallarlo muerto en la celda, los servicios médicos de la prisión intervinieron para practicarle maniobras de reanimación, explicó el Departamento de Justicia, pero no pudieron salvarle la vida. El empresario llevaba ocho meses encarcelado en la prisión catalana

La extradición de McAfee a Estados Unidos estaba pendiente luego de su detención el 2 de octubre de 2020, por la Policía Nacional, en el aeropuerto de El Prat, Barcelona. McAfee estaba a punto de tomar un avión a Turquía cuando lo detuvieron.

Su arresto se dio por órdenes de EU, que señalaba a McAfee por el delito de evasión de impuestos, esto por los millones de dólares obtenidos en las ganancias del comercio de criptomonedas entre en 2016 y 2018.

La última vez que el fundador de McAfee tuvo actividad en su cuenta de Twitter fue el 16 de junio, en donde hizo referencia a las acusaciones en su contra por parte del gobierno de EU y dijo que no tuvo acceso a monedas digitales.

The US believes I have hidden crypto. I wish I did but it has dissolved through the many hands of Team McAfee (your belief is not required), and my remaining assets are all seized. My friends evaporated through fear of association.

I have nothing.

Yet, I regret nothing.

— John McAfee (@officialmcafee) June 16, 2021