Secuestran a mexicana en Yemen, es de Médicos Sin Fronteras

The New York Times:

~ La semana pasada Israel atacó a Damasco.

~ Hace días Arabia Saudita hizo trizas a Yemen.

~ Y en este momento los gringos vuelven ñoña a Somalia.

~ ¡Diablos! pero sólo he podido leer "Rusia bombardea Ucrania" pic.twitter.com/GcmTUAR2cd