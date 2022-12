Seguir construyendo un México igualitario: Sheinbaum, mensaje navideño

Nuevos sistema de control de trenes del Metro a la altura de Nueva York, Londres o París. Verbena popular en el Zócalo hasta diciembre 30: Sheinbaum

Regeneración, 21 de diciembre de 2022. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, deseó a la ciudadanía lo mejor para esta navidad y un año nuevo 2023.

Además, entre sus deseos resalta que se siga construyendo un México con justicia, fraternidad y solidaridad.

Sheinbaum

-“Quiero desear que el próximo año siga siendo de construcción de un México con justicia, con fraternidad, con solidaridad».

Además, «un México con menos discriminación, donde erradiquemos el clasismo, el racismo y sigamos construyendo un México más igualitario”.

Así lo expresó Sheinbaum en un video para sus redes sociales.

Mi deseo es que sigamos construyendo un México más justo, más fraterno y solidario.



Les deseo felices fiestas acompañados de su familia, mucho amor a todas y todos. pic.twitter.com/ZqV6IHFwOY — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) December 21, 2022

Mejoras

Por otra parte, desde el Zócalo de México, Sheinbaum destacó que la Ciudad de México cierra 2022 con mejoras en seguridad, transporte público y bienestar social.

Además, llamó a la población a pasar estas fechas en familia.

-“Les deseo todo lo mejor esta Navidad y el próximo año. Hay que pasarla en familia, con mucho, mucho amor, y recuerden siempre regalar cariño y amor más que cuestiones materiales”, comentó.

Por otra parte, dijo que la Verbena Navideña estará en el Zócalo de la Ciudad de México hasta el 30 de diciembre, en un horario de 10:00 a 20:00 horas, con 51 actividades gratuitas para todo el público.

Festejo

Por otra parte, también en redes sociales, Sheinbaum resalto que el Metro de la Ciudad de México como parte de las acciones de modernización de la Nueva Línea 1, se recibió la concesión LTE.

Y es que se trata del permiso para operar bandas de espectro radioeléctrico en estándar LTE, fundamental para el funcionamiento sistema de control de trenes basado en telecomunicaciones (CBTC).

La implementación del estándar LTE es fundamental para el funcionamiento del sistema de Control de Trenes Basado en Telecomunicaciones (CBTC); esta tecnología, posicionará al #MetroCDMX a la altura de los mejores Metros del mundo, como Nueva York, Londres y París. pic.twitter.com/950bghb9eo — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 21, 2022

Así habrá transmisión de video y audio en tiempo real, así como elevar los estándares de seguridad en la operación de la Línea 1.

Esto, para la regularización de trenes y en los sistemas de videovigilancia.

Seguidamente se indica que estará a la altura de los mejores Metros del mundo, como Nueva York, Londres y Paris.

La explotación de las telecomunicaciones basadas en el estándar LTE permitirá dar un salto cualitativo en la innovación tecnológica.

Playlist

“Estoy creando un playlist navideño en mi Spotify, ayúdenme con sugerencias. Leo sus comentarios. Les dejo la liga en mi bio”, indicó por otra parte, Sheinbaum en su cuenta de Instagram.

Y acompañó sus palabras con una fotografía de ella con los Reyes Magos durante el evento de entrega de tarjetas de Mi Beca para Empezar.

Finalmente los portales destacan que las y los capitalinos no dudaron en responder al llamado de Claudia Sheinbaum y entre las canciones que le sugirieron se encuentran:

Blanca Navidad de Kenia Os, Santa Tell Me de Ariana Grande, Christmas Lights de Coldplay, Happy Christmas de John Lennon, Silent Night de Frank Sinatra, y La luz que nace en ti de La Oreja de Van Gogh.

Seguidamente se detalla que hasta el momento, Claudia Sheinbaum sólo tiene cinco canciones agregadas en su lista de reproducción:

All I Want For Christmas – Macy Gray

Wonderful Christmas Time – Harry Styles

Happy Xmas – John Lennon, Yoko Ono

Run Rudolph Run – Chuck Berry

Navidad – Varry Brava