Ataque a Ciro Gómez perjudica a figura presidencial y democracia: AMLO

Instrucciones de que se haga una investigación «a fondo, a fondo, para que haya justicia. Porque nosotros no nos vamos a manchar”: AMLO

Regeneración, 21 de diciembre de 2022. AMLO señaló que se hará una investigación a fondo del ataque contra el periodista Ciro Gómez Leyva, negó tajantemente intervención del Estado.

Y, mucho menos que el presidente hubiera ordenado el ataque:

“Yo no sería capaz, no me atrevo a mandar a matar a nadie”.

AMLO

-“Lamento mucho el que estén enojados, por eso hay que investigar bien el lamentable atentado a Ciro Gómez Leyva».

Además dijo haber dado «instrucciones de que se haga una investigación a fondo, a fondo, para que haya justicia».

«Porque nosotros no nos vamos a manchar”, aseveró el presidente en la Mañanera.

Sucesos

Cabe destacar que AMLO se mostró confiado en resolver la investigación:

-“Por dos razones, primero porque hay mucha gente que está con nuestro movimiento y nos va a ayudar a saber sí escuchó que llegó alguien en una moto».

Es decir, saber «qué estuvieron discutiendo y los carros cruzaron, y quién pasaba por ahí, las trabajadoras, los trabajadores domésticos, choferes tenían mucha información que nos llega».

Seguidamente AMLO dijo que eso es importante, «pero lo más importante de todo es que no se trata de un crimen de Estado».

Magnicidio

Porque es muy difícil de desentrañar cuando es un crimen de Estado. «Eso sí es complicado, el saber toda la verdad sobre el asesinato de Kennedy».

E incluso cito, «el saber toda la verdad sobre el asesinato de Colosio. Pero cuando no es un crimen de Estado, hay información, se consigue la información».

Esto, «porque los organismos del Estado que están para hacer justicia actúan, no hay impunidad”, enfatizó AMLO.

Conveniencia

-“¿Esto a quién le conviene? Pues primero a Ciro, porque imagínense un atentado a la vida, a su vida», dijo AMLO.

Y siguió con respuestas a la pregunta ¿A quién le conviene? «A los dueños de los medios de información donde trabaja Ciro». ¿A quién le conviene? Pues a todos los que participan en política.

Y, «desde luego a la autoridad. Y ver si no es el crimen organizado, la delincuencia organizada, o la delincuencia de cuello blanco”, señaló el presidente.

Finalmente, AMLO precisó a quién perjudica el atentado contra el periodista:

-«En tanto que los perjuicios se dirigen hacia otros espacios. “¿A quién perjudica un asunto así? Al país, a la autoridad, al presidente y a la democracia”.