Señalan a Jorge Romero del PAN como miembro del Cártel Inmobiliario

Señalan que empresa Canadian Building construyó con aval del exdelegado del PAN, un edificio que se derrumbó por pisos de más y material de baja calidad

Regeneración, 28 de septiembre de 2022. Habitantes de la alcaldía Benito Juárez, en CDMX, señalan al coordinador de diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero de ser parte del llamado “Cártel Inmobiliario”.

Lo anterior por sus acciones durante su gestión como jefe delegacional entre 2012-2015.

Y es que Sin Embargo, cita a Martín Hernández, vecino de la demarcación y damnificado del sismo de 2017.

Mismo quien denunció recientemente ante Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) al diputado Jorge Romero.

Así, señala “homicidio culposo y falsedad de declaraciones”, también contra el exalcalde, Cristian Von Roehrich del PAN.

PAN

Cabe destacar que el demandante acusa autorización de dos niveles más de los permitidos para la construcción en la Avenida Zapata 56, en la colonia Portales.

Y que fue construido “con materiales de mala calidad” y bajo el auspició la empresa Canadian Building.

Además señala que en ese inmueble murieron Matilde, madre de Martín, y su esposa Karla, durante el terremoto de 2017.

Esto, pese a que el edificio era seminuevo.

Carpeta

-“En la carpeta de investigación iniciada en 2017, que interpuse contra quien resultara responsable, se mencionan sus nombres y firmas en las autorizaciones», acusa.

Sin embargo el vecino dice que el Ministerio Público tapó a los funcionarios del PAN, «no fueron llamados”, señaló.

Asimismo destaca que el edificio donde fallecieron sus familiares no se cayó por el sismo, sino por el exceso de pisos y el tipo de materiales respecto al uso de suelo.

-“Tengo dos hijos menores de edad que me quedé a cargo, se me ha hecho muy difícil, que no vean ellos que la muerte de su madre y de su abuela sea nada más así porque si.»

Además, precisa: «No soy damnificado en cuestión de que perdí una propiedad, perdí algo más importante que son vida”.

Lara

Por otra parte, el portal indica que de acuerdo con Ulises Lara, vocero de la Fiscalía de la CDMX, siguen las investigaciones.

Y es que hasta el momento solo ha sido detenido Luis Vizcaíno Carmona, director general Jurídico y de Gobierno en la Alcaldía Benito Juárez durante la gestión de Jorge Romero.

Esto, por el delito de enriquecimiento ilícito. Aunque se relaciona también Cristian Von Roehrich.

Vecinos

-“Con Jorge Romero y Cristian Von muchas constructoras se pasaron de pisos en los edificios, cuando se daba uno cuenta de que no eran los pisos señalados».

Así señala un testimonio citado por el portal, el cual detalla: …,»denunciábamos como vecinos, pero en la Delegación no nos hacían caso”.

Asimismo se indica que en colonias de alta plusvalía como la Del Valle, Narvarte y Nápoles, el PAN permitió la construcción de más de 60 edificios violando las normas.

De acuerdo a lo publicado servidores públicos de la Benito Juárez, entre ellos Jorge Romero y Cristian Von Roehrich:

-“…,establecieron un sistema de intercambio de favores por medio de colusiones ilegales con constructoras y desarrollos inmobiliarios”.

Finalmente se indica que los miembros del PAN autorizaban manifestaciones de construcción o inclusive permitían que hubiera un piso de más en edificios, aunque fuera ilegal.

Y, todo ello a cambio de departamentos.