Señalan traición a AMLO por reunión secreta entre Mike Pompeo y Ebrard

Pompeo dice que antes de toma de posesión de AMLO se reunió con Ebrard quien aceptó recibir migrantes expulsados en programa «Quédate en México»

Regeneración, 26 de enero de 2023. El exSecretario de Estado durante el gobierno de Donald Trump dice de conversaciones y acuerdos secretos con Marcelo Ebrard para recibir a migrantes expulsados antes de la toma de. posesión de AMLO a la presidencia de México.

Y es que se trata de la reseña del nuevo libro de Mike Pompeo, Never give an inch (Nunca cedas en nada) publicado en la columna Sin Atadura de Milenio.

Ebrard

Se trata de un acuerdo que a decir de Agustín Gutiérrez Canet se «comprueba al más alto nivel lo que Sin Ataduras denunció desde hace cuatro años: el entreguismo y el cinismo del titular de la SRE en las negociaciones con Estados Unidos».

Esto, relacionado con el programa conocido como “Quédate en México”.

Así, se indica que la reunión ocurrió el 15 de noviembre de 2018, cerca del aeropuerto en Houston, donde Ebrard se reunió en secreto con Pompeo.

Al respecto, señala «ahí cedió a los intereses estadunidenses, sin ningún beneficio para México».

-«.., pero en cambio ahora sabemos que el designado secretario pidió a Pompeo no oponerse a que el nuevo gobierno de AMLO expresara en público el desconocimiento de dicho acuerdo».

Cabe destacar que en la narración se precisa que Pompeo respondió a Ebrard:

-“Me vale un bledo lo que digas. Lo que sea que te ayude internamente, es cosa tuya”.

Texto

Por otra parte, lo que se recupera del libro de Pompeo es que reveló que el plan de Ebrard, «preocupado por su imagen, era aceptar en privado a los migrantes centroamericanos devueltos por EU, pero no firmar nada ni anunciar el acuerdo».

Pero Pompeo se opuso, indica el texto, y añade que finalmente, el compromiso entre los dos fue declarar que México no objetaría la devolución de migrantes y EU prometería ayuda, escribió el autor.

Capítulo

Asimismo se indica que en el capítulo siete, “La soberanía americana importa”, el secretario de Estado de Trump escribió que Ebrard tenía dos retos.

Por una parte proteger a su jefe, el presidente López Obrador, para que no pareciera que se había rendido ante “El norte”.

Seguidamente dice que el segundo reto de Ebrard descrita por Pompeo era, dice el texto: «Lidiar con la embajadora Martha Bárcena, quien se oponía al acuerdo.

“Hicimos todo lo posible para mantenerla en la oscuridad”, escribió Pompeo, según se subraya.

Verdad

-«Esto comprueba que mi esposa, la embajadora Bárcena, siempre le dijo la verdad al presidente López Obrador, que actuó con patriotismo, que siempre defendió los intereses de México», señala el columnista.

Y, «que Ebrard engañó al Presidente, al Senado y al pueblo mexicano», acusa.

Incluso dice que:

-«Tanto gusto le dio a Pompeo el resultado de la negociación con Ebrard que luego confió a un funcionario del gobierno saliente de Peña Nieto: “It was too good to be true” (Fue demasiado bueno para ser verdad)».

Y a continuación, para contrastar la situación, se citan declaraciones de Ebrard en Baja California:

-«“Salimos con la dignidad intacta”, festinó Ebrard en Tijuana, después de que en junio de 2019 acordó con Estados Unidos militarizar la frontera con Guatemala para frenar a los migrantes a cambio de evitar la imposición de aranceles».

Confío

Por otra parte ya en el análisis, Gutiérrez Canet, señala que .

-«Pompeo y Ebrard son políticos en los que no se puede confiar, si no, pregunten al mismo secretario si esperaba que alguna vez Pompeo lo iba a delatar como lo hizo ahora en su libro», remata el columnista.

Asimismo indica que las revelaciones de Pompeo complementan otras fuentes creíbles ya publicadas en el libro Border wars, escrito por reporteros de The New York Times.

Esto, sobre las negociaciones de Ebrard con Pompeo en compañía de su ex colaborador Javier López Casarín.

Y dice:

-«Ebrard y Pompeo pretenden llegar a ser Presidente de su respectivo país en 2024 y eso dirán ahora los opinadores proebrardistas para tratar de descalificar el libro de Pompeo, mirando la viga en el ojo ajeno».

Finalmente, sentencia rudamente:

-«El oscuro personaje pretende gobernar a nuestro país como progresista, pero como secretario de Relaciones Exteriores resultó un entreguista, oculto en la cueva del cinismo».

Eso es lo que se dice sobre el nuevo libro de Mike Pompeo quien describe la reunión con Ebrard.