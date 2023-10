Sheinbaum anuncia apoyo de legisladores de la 4T para damnificados de Acapulco

La coordinadora de la 4T, Sheinbaum, indicó que los diputados y senadores de Morena apoyarán a los damnificados de Acapulco, Guerrero.

RegeneraciónMx, 29 de octubre de 2023. Claudia Sheinbaum adelantó desde Acapulco, Guerrero, que los integrantes de la Cuarta Transformación apoyarán a los damnificados.

De acuerdo con la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, ya se trabaja para apoyar a los afectados por el huracán “Otis”.

En un video que compartió Sheinbaum en sus redes sociales, indica que los coordinadores parlamentarios de Partido del Trabajo (PT), Morena y Partido Verde Ecologista (PVEM) apoyarán a los damnificados.

En la grabación se puede escuchar a Sheinbaum decir que diputados y senadores de la Cuarta Transformación donarán su salario de un mes.

De acuerdo con la morenista, el dinero que se obtenga de lo donado se entregará a los damnificados de Acapulco.

Asimismo, desmintió que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está trabajando para apoyar a los afectados por “Otis”.

“A quienes dicen que el gobierno no está actuando y quieren usar la tragedia políticamente, la verdad es que están muy equivocados. No solamente no les está funcionando, sino que no les va a funcionar. Les invitó en realidad a que se dediquen a ayudar a la población afectada”.