Sheinbaum contra reelección y nepotismo, enviará iniciativas de Ley

«…,no debe haber reelección en ningún puesto de elección popular, de hecho lo planteé y lo voy a enviar en su momento al Congreso» Sheinbaum

Regeneración, 30 de diciembre de 2024. Durante la Mañanera del Pueblo la presidenta Sheinbaum se pronunció contra la reelección y el nepotismo en los puestos de elección popular.

Claudia Sheinbaum se pronunció contra la reelección y el nepotismo así como por disminuir las partidas presupuestales a organizaciones políticas.

Sheinbaum

Y es que la prensa preguntó sobre las elecciones en los municipios: «¿Considera usted que ya es tiempo también de democratizar la forma de elección de los Ayuntamientos».

Esto es, «considerando que son planillas? De repente votamos por el presidente, pero ahí en el paquete va el síndico, va el regidor de Hacienda, que muchas veces no los conocen los electores».

Con gobiernos neoliberales la gasolina aumentó 63% de 2006 a 2018, perjudicando la economía de los mexicanos. Con los gobiernos de la transformación, en 6 años el precio de la gasolina bajó 13%.

En apoyo a la economía popular, la gasolina se ajusta por debajo de la inflación. pic.twitter.com/UuBrHxFHyK — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) December 30, 2024

«Es una buena pregunta. Habría que revisarlo; no tengo una opinión al respecto», respondió Sheinbaum.

En esas votaciones, digamos, la característica «que tiene es que entran minorías también en la elección de acuerdo con una norma, con una regla».

Esto es, explicó, «en donde el partido que gana la Alcaldía no puede tener a todos en la planilla, sino que van entrando, dependiendo de la votación que hayan tenido».

«Entonces, tiene esa virtud también el que sea por planilla», precisó la presidenta Claudia.

Y al final, también la gente elige no solamente al presidente o presidenta municipal, sino a quienes van a acompañar en este proceso y quien el partido político haya decidido.

«En el caso de los municipios de régimen de elección, hay también, obviamente, y particularmente en Oaxaca, de usos y costumbres».

Finanzas

Para la pensión de Mujeres Bienestar se han registrado 964 mil 556 beneficiarias, en enero se entregan tarjetas. El Censo de Salud y Bienestar ha realizado 4.6 millones de visitas casa por casa. Son 725,298 nuevas incorporaciones de adultos mayores. Bienestar para todas y todos. pic.twitter.com/fQGslDXRSg — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) December 30, 2024

Seguidamente, Sheinbaum recordó que AMLO presentó una propuesta de reforma electoral que no se debatió entre diputados.

«…,no fue ni siquiera votada por las Comisiones de la Cámara de Diputados, pero hay temas muy importantes de la reforma electoral», entre ellos, para la elección de municipios.

Por ejemplo: financiamiento a partidos políticos, financiamiento de las elecciones, cuánto cuestan las elecciones en México.

«Plurinominales, que no se trata de que no tengan representación las minorías, pero el problema de las listas de plurinominales, cómo se eligen, cómo se deciden, quiénes participan».

Además, Sheinbaum recordó que «hay estados de la República, por ejemplo, la Ciudad de México, donde en hay una lista de plurinominales».

Esto es «algunos entran de acuerdo con los nombres que establece el partido político, pero quedan los que quedaron en segundo lugar de la votación como diputados en el Congreso local».

Así dijo haces «a «que todos hagan campaña y que vayan al territorio y se ganen su representatividad frente al electorado, frente al pueblo».

Es una manera de ver que participen minorías y que no sean estas listas de plurinominales, que son definidas finalmente por un partido político.

Propuestas

Entonces, «yo voy más a que no haya estas listas y que haya otro tipo de representación de las minorías».

Sheinbaum asentó además que quiere «disminuya el presupuesto público que se va a las elecciones y a los partidos políticos».

Asimismo, reiteró «que no haya nepotismo; que no haya reelección, yo soy de las que pienso que no debe haber reelección en ningún puesto de elección popular».

Esto es no «creo tampoco que deba elegirse a un hermano, un primo, una esposa, un esposo en el siguiente puesto de elección, sea presidente municipal, sea gobernador o gobernadora».

El Metro es la columna vertebral de la movilidad en nuestra #CapitalDeLaTransformación, por ello el próximo año invertiremos 23 mil mdp en su mejoramiento, el mayor presupuesto en la historia de la CDMX. Acabamos de sustituir 18 escaleras eléctricas con modelos de última… pic.twitter.com/2RJ8VeCMgH — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 30, 2024

Finalmente indicó que «todo esto, incluido lo que hoy planteas de cómo se elige a los presidentes municipales y a todos los que son parte del Cabildo en la elección, es algo que es importante que se abra a la discusión en este nuevo esquema electoral».

En su momento, en la reforma que envió el Presidente, se planteaba que no tuvieran financiamiento público los partidos políticos con excepción del periodo electoral.

Así reiteró Sheinbaum «entonces que sea voluntario el participar en un partido político. La verdad es que es una buena propuesta».

«Entonces, todo ello hay que presentarlo y que se abra una discusión en el país», puntualizó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Hoy, 29 de diciembre, cerramos la primera gira de nuestro gobierno por las 32 entidades de la República. Somos gobierno de territorio, cercano a la gente. Le deseo felices fiestas al pueblo tlaxcalteca y lo mejor para el 2025. ¡Que viva la 4T! ¡Que viva el pueblo de México! pic.twitter.com/rzKuiC5LUN — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 30, 2024

Síguenos en nuestro canal de YouTube también