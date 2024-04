Sheinbaum cuestiona candidatura de prófugo Ricardo Anaya

Sheinbaum criticó que el Tribunal Electoral mantenga la candidatura de Ricardo Anaya como senador plurinominal del PAN. Es prófugo de la justicia, señala

Regeneración, 18 de abril de 2024. La candidata presidencial Claudia Sheinbaum, cuestionó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) haya ratificado la candidatura de Ricardo Anaya al Senado de la República.

Y es que en conferencia de prensa desde Pachuca, Hidalgo, la abanderada de Morena, PT y Partido Verde, recordó que Anaya Cortés, ex candidato presidencial del PAN , es un prófugo de la justicia.

Así, Sheinbaum Pardo consideró que es un caso similar al del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Mismo, a quien el Tribunal Electoral sí revocó su candidatura a una diputación federal por Acción Nacional.

Sheinbaum critica al tribunal

-“Ya decidió el Tribunal sobre el tema de las candidaturas, me llama la atención el caso de Anaya, no sé, ¿a usted no le llama la atención? O sea porque es un caso similar”.

Seguidamente, explicó que el “tema es que tiene denuncias, está prófugo de la justicia, pues es el mismo caso de Cabeza de Vaca”.

-“Entonces habría que ver por qué en un caso tomaron una decisión de un tipo y en el otra de otro tipo, a mí me llama mucho la atención, por lo menos”, resaltó.

E incluso, algunos portales detallan la expresión:

“Me llama la atención el caso de Anaya, no sé, ¿A ustedes no les llama la atención? Es un caso similar (al de Cabeza de Vaca), ¿no?”, comentó en conferencia de prensa.

Ética

Por otra parte, los medios preguntaron si es ético que alguien que no reside en el país pueda aspirar a un puesto popular, Sheinbaum respondió.

-“No, el tema es que tiene denuncias y está prófugo de la justicia es el mismo caso de Cabeza de Vaca”.

Y seguidamente, atajó: “Habría que ver que en un caso (similar) tomaron una decisión de un tipo y en otra de otro tipo, a mí me llama mucho la atención”, destacó Sheinbaum.

Asimismo, en redes se dije que se trata de dos candidaturas que fueron impugnadas por Morena, en el que, por un lado, el TEPJF determinó anular la candidatura a Francisco García Cabeza de Vaca.

Esto, al considerar que cuenta con órdenes de aprehensión vigente y cuya acción penal no ha prescrito.

Valoración

Por otra parte, se indica que en su valoración del caso, cuya ponencia estuvo a cargo de la magistrada Janine Otálora Malassis, se determinó que no se logró acreditar la existencia de órdenes de aprehensión.

Esto, en contra ni en torno a que se encuentra sustraído de la acción de la justicia. Con esto, se consideró que Ricardo Anaya Cortés no se encuentra suspendido en el ejercicio de sus derechos políticos.

Asimismo, respecto a los moderadores propuestos para el tercer debate presidencial, Luisa Cantú, Elena Arcila y Javier Solórzano, la candidata de la Cuarta Transformación afirmó que no tiene inconformidades.

Además, la Sheinbaum confió en que el segundo debate presidencial tendrá un mejor formato.

“No tengo problema con los conductores, creo que están definiendo el formato del debate, creo que va a ser un mejor formato”.

Al tiempo que precisó que “siempre es difícil por los tiempos, pero creo que va a ser un mejor formato sin tantas preguntas, por lo menos eso es lo que están discutiendo”.

