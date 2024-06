AMLO con Sheinbaum. Si derecha hubiera ganado quita programas de Bienestar. “El pueblo que es sabio, supo decidir porque continué la transformación”

Regeneración, 21 de junio de 2024. Sheinbaum reafirmó su compromiso con la Cuarta Transformación, subrayando la importancia de mantener los programas de bienestar instaurados por López Obrador.

Y es que en redes destacan que Sheinbaum, anunció su compromiso de continuar y concluir las obras iniciadas por AMLO, en particular, el proyecto del Tren Interoceánico del Istmo.

AMLO con Sheinbaum

En el Istmo de Tehuantepec la gente recibió con alegría y aplausos al presidente al iniciar el recorrido del tren de pasajeros entre Salina Cruz, Oaxaca y Coatzacoalcos, Veracruz. El Tren Interocéanico es más que un tren. Es desarrollo con justicia para la gente.

Cabe destacar que se precisa que el anuncio durante una conferencia en la que participaron Claudia Sheinbaum, López Obrador y Raymundo Pedro Morales Ángeles, director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Así como Salomón Jara, gobernador de Oaxaca.

En la supervisión del Corredor Interoceánico con el presidente

Por otra parte, Sheinbaum reafirmó su compromiso con la Cuarta Transformación y destacó la importancia de continuar con los programas de bienestar impulsados por López Obrador.

Esto es, como las pensiones para adultos mayores y el apoyo a personas con discapacidad y jóvenes estudiantes.

“Vamos a continuar con todos los programas de bienestar del presidente López Obrador. Seguiremos con la pensión del adulto mayor, el apoyo a personas con discapacidad, el apoyo a los jóvenes de preparatoria, a los estudiantes y dar continuidad a las obras estratégicas como el Tren Interoceánico”, señaló.

Y es que AMLO y Sheinbaum inspeccionaron las obras del Tren Interoceánico; hacen visita privada a refinería de Minatitlán.

Llegamos a Minatitlán. Hoy empieza la segunda gira con el presidente: Refinerías, Interoceánico, puerto de Salina Cruz, caminos artesanales.

Asimismo, anunció dos nuevos programas sociales: apoyo a mujeres de 60 a 64 años y becas universales para niños y niñas de escuelas públicas de preescolar.

Crecimiento de México

Por otra parte, Claudia Sheinbaum reiteró que las obras es lo primordial para detonar crecimiento.

“Es un gran corredor, tuvieron años, muchos presidentes tuvieron la intención de este tren, pero se consolida con López Obrador y nos va a tocar avanzar todavía más que con este corredor”.

Esto es, dijo, “nos va a tocar inaugurar todas las obras que se están dejando en este lugar”.

“El objetivo es no solamente el que pase mercancía de un océano a otro, sino todo sobre todo, el bienestar el pueblo de México”.

Homenaje

Es indispensable proteger lo que hemos alcanzado en beneficio del pueblo y continuar luchando por una sociedad mejor, más justa, libre, igualitaria y fraterna. Conferencia matutina

Salomón Jara, por su parte, elogió el proyecto del Tren Interoceánico del Istmo como un símbolo de la transformación del país y una herramienta para combatir la desigualdad.

Asimismo, destacó el papel de Sheinbaum como una líder comprometida con principios y valores humanistas.

Cabe destacar que en el uso de la palabra AMLO dijo que si la derecha hubiera ganado quitaría los programas sociales.

Lo anterior, en Matías Romero, Oaxaca.

“Nosotros tenemos otra manera de pensar, si no se hubiese triunfado a lo mejor iban a darle marcha atrás, iban a tratar de quitar los programas de bienestar”.

El pueblo manda: AMLO

Sin embargo, señaló AMLO, “pero por fortuna el pueblo que es sabio, supo decidir porque continué la transformación, y ya esos programas de bienestar ahora se van a convertir en derechos ciudadanos, se van a elevar todos a rango constitucional con Claudia”, aseguró.

Durante su mensaje, el mandatario destacó que se sumarán otros programas sociales en beneficio de la población que Sheinbaum pondrá en marcha como apoyar a las mujeres de 60 a 64 años, y de 65 hacia adelante hacer universal la pensión.

“Como Claudia lo expresó, van a continuar todos los programas de bienestar, si no hubiese pasado eso, si no se hubiese logrado este triunfo sí tendría yo preocupación porque es normal que tengamos opositores, adversarios no enemigos, que piensan de otra manera.

Seguidamente AMLO sentenció:

“Para ellos, los apoyos al pueblo es paternalismo, es populismo, lo que le dan a los de arriba a eso le llaman fomento o rescate, pero lo que va a los de abajo siempre lo cuestionan de que no se debe de ayudar a la gente”.

No están terminados, pero Sheinbaum promete consolidar "el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas y el Tren Interoceánico".

