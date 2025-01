Sheinbaum lanza 25 puntos para la transformación a fondo del ISSSTE

Homologar salarios, regularizar créditos adeudados, construcción de vivienda. Rehabilitación de hospitales, garantía de medicamentos en ISSSTE

Regeneración, 14 de enero de 2024. Durante la conferencia Mañanera del Pueblo con la presidenta Sheinbaum se presentaron 25 puntos para la transformación a fondo del ISSSTE.

Lo anterior, por parte del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Martí Batres

Mismo quien dijo de mejoras sustantivas. El objetivo es fortalecer los siguientes cuatro ejes y derechos: 1-salud; 2.-vivienda; 3.-seguridad social integral y combate a la corrupción; y, 4.- fortalecimiento financiero.

Salud

Poner en el centro a la derechohabiencia, garantizando cercanía y buen trato en la atención; son los destinatarios de todo lo que hacemos, los derechohabientes.

Segundo, homologar los salarios del personal médico y de enfermería del ISSSTE con los del IMSS de forma gradual.

Tercero, aumentar la plantilla de personal médico, de enfermería y de especialistas de diversas especialidades.

El ISSSTE cancelará pensiones de exfuncionarios fuera de la ley que están por hasta por encima de los 300 mil pesos, señala su director @martibatres pic.twitter.com/CMJJo1KzlA — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) January 14, 2025

Además, Implementar en el ISSSTE el programa La Clínica es Nuestra, para dar mantenimiento, equipamiento, con participación social.

Luego, en quinto lugar, llevar a cabo obras de mantenimiento mayor; en algunas Unidades hacen falta obras grandes para su rehabilitación.

Ampliar la nacionalización de hospitales, atenciones y servicios médicos. Como ustedes saben, se han nacionalizado varios hospitales; falta el de Tláhuac.

Asimismo, hay servicios integrales médicos que se nacionalizaron, como el de imagenología, el de hemodinamia, el de anestesia.

Sin embargo, están pendientes otros como osteosíntesis, laboratorios, banco de sangre y otros más.

En séptimo lugar, disminuir los tiempos de espera para consultas, atención médica especializada y cirugía, que es un reclamo importante de la derechohabiencia.

Garantizar la distribución y el abasto de medicamentos, y material de curación.

Fortalecer la prevención y promoción de la salud en los Centros de Trabajo. Aquí la idea es, el ISSSTE, estar presente en las diversas dependencias, fomentando unidades laborales.

Concretar acuerdos con el IMSS, IMSS-Bienestar y otras instituciones públicas de salud para que las personas puedan ser atendidas en la Unidad Médica más cercana, sobre todo, en casos de urgencia.

Así, por ejemplo, si alguien tiene un problema de salud por un accidente y su clínica del ISSSTE queda lejos y hay una del IMSS que está más cerca, entonces se le atiende en el IMSS. Son convenios interinstitucionales.

En el caso de vivienda, tenemos los siguientes puntos muy importantes:

Uno, priorizar el acceso a la vivienda para los trabajadores de menores ingresos, porque con la tendencia neoliberal los trabajadores de menores ingresos estaban fuera, porque solo se daban créditos.

Esto es, ya no había otras opciones y el trabajador no encontraba cómo colocar su crédito en el mercado inmobiliario, sobre todo, el de más bajos ingresos.

Luego, en siguiente lugar, beneficiar a más de 400 mil acreditados de FOVISSSTE con las siguientes medidas:

Una, eliminación de requisitos. Por ejemplo, cuando quiere liquidar un trabajador su crédito, tiene que llevar otra vez sus papeles, un montón de cosas que vamos a quitar.

Pero, también, con liquidaciones, congelamientos, quitas y condonaciones.

El FOVISSSTE tiene algo más de 800 mil créditos activos, pero estos beneficios van a llegar a más de 400 mil, o sea, se va a beneficiar a la mitad de los acreditados del FOVISSSTE.

En el @ISSSTE_mx hemos venido trabajando una serie de lineamientos que nos ha expresado la Presidenta @Claudiashein y lo presentamos en #25PuntosTransformaciónISSSTE que tienen el objetivo de fortalecer los derechos de las y los trabajadores del Estado en cuanto a salud,… pic.twitter.com/NhhlzaHalz — Martí Batres (@martibatres) January 14, 2025

De estos puntos, uno muy sensible es condonar las deudas de los derechohabientes que ya pagaron más de dos veces su vivienda.

Ahí lo que se va a hacer es una condonación, es decir, que ya no paguen más, cancelarles lo que reste de adeudo.

Facilitar la construcción de vivienda para las y los trabajadores que viven en suelo de propiedad social. Esta es una demanda de trabajadores, sobre todo, del sureste del país.

Luego, 15. Promover acuerdos amistosos para solucionar créditos de personas que dejaron de ser derechohabientes, para que puedan pagarle algo al FOVISSSTE y entrar en un esquema que permita que lleguen a liquidar su pago.

Luego, 16. Proponer la reforma al ISSSTE, a la Ley del ISSSTE, para que el FOVISSSTE pueda adquirir, rehabilitar, mejorar y construir vivienda que sea adquirida por los trabajadores o rentada a bajo costo.

Esta es una reforma fundamental de gran interés para la Presidenta…, porque en la etapa neoliberal le quitaron al FOVISSSTE la atribución para poder contratar la construcción de viviendas.

Esto es; solo podía dar créditos, era la función que tenía nada más. Y esto va a ayudar también a la economía.

En materia de seguridad social integral hay varios puntos.

Uno de ellos es garantizar que todas las personas trabajadoras que soliciten préstamo individual lo obtengan.

Podríamos decir que en este momento todas las personas que solicitan préstamo personal lo están obteniendo; pero luego hay gestores que hacen, dan a entender que es gracias a ellos que tienen un crédito los trabajadores, y no es así; entonces, se va a dar crédito a aquel que lo solicite.

Y la figura del sorteo solo la vamos a mantener en caso de que haya sobredemanda. O sea, cuando tengamos muchísimas solicitudes y, en efecto, no alcance, se utilizaría la figura del sorteo; pero si no es así, no se va a utilizar el sorteo, se da el crédito directamente.

También informamos que este 2025 inauguraremos y pondremos en operación cinco nuevos hospitales del @ISSSTE_mx en Pachuca, #Hidalgo; Torreón, #Coahuila; Tampico, #Tamaulipas; Tlajomulco, #Jalisco y Acapulco, #Guerrero.



En estos tres meses conseguimos concluir con los trabajos de… pic.twitter.com/wyXFn8NLLP — Martí Batres (@martibatres) January 14, 2025

Luego, 18. Garantizar el otorgamiento de pensión de viudez a trabajadoras y trabajadores en activo, porque había algo en el reglamento que lo impedía.

Seguidamente, impulsar un paquete de turismo social para aprovechar la infraestructura construida por la Cuarta Transformación. Ustedes saben que con el Presidente AMLO se construyó mucha infraestructura.

Y a esto le hemos llamado el “Paquete Turístico 4T”: sales del AIFA, viajas en Mexicana de Aviación, llegas al aeropuerto de Tulum, te hospedas en los hoteles Tren Maya, viajas por el Tren Maya; todo es infraestructura de la Cuarta Transformación y ya el ISSSTE va a tener, ya tiene, de hecho, el “Paquete Turístico 4T”.

Luego, 20. Fortalecer las tiendas que tiene SuperISSSTE. Aquí quiero decirles que en el lapso que nos ha tocado ahora, ya las Tiendas SuperISSSTE mejoraron ventas en un 33 por ciento.

Y le vamos a incorporar perecederos, otros productos básicos a bajo costo, incorporar proveedores locales y el mantenimiento integral de los establecimientos, eso es en las tiendas que tiene actualmente el ISSSTE.

Pensiones bajas: Este es un tema muy importante. Vamos a hacer una revisión integral y el estudio necesario para mejorar las pensiones más bajas. Ya con la Presidenta, en la Mesa de Salud, estamos analizando escenarios, pero todavía falta puntualizar algunas cosas.

Hoy asisto a la #MañaneraDelPueblo con la Presidenta @Claudiashein para compartir propuestas puntales en beneficio de las y los derechohabientes del @ISSSTE_mx.https://t.co/48ESAdmv3C — Martí Batres (@martibatres) January 14, 2025

Fortalecimiento financiero

Luego, en el combate de corrupción y fortalecimiento financiero tenemos la revisión de las pensiones que superan el límite máximo legal para ajustarlas o, en su caso, cancelarlas.

Aquí, obviamente, es un problema de inequidad y de violentación de la legislación, de la ley.

«Aquí quiero poner unos ejemplos: estas son las 10 pensiones más altas que hemos detectado. El límite máximo que marca la ley son 10 UMAs»; -son como 34 mil pesos.

Pero si ustedes observan, hay una pensión de 309 mil pesos —que el ISSSTE paga desde el año 2002—, 267 mil, 210 mil, 179 mil, 172 mil, 147 mil, 139 mil. Bueno, de estas 10, como siete, son superiores al ingreso de la Presidenta de México.

Y aquí, bueno, ponemos qué institución es la que otorgó. En varios casos de estos 10: cuatro, el ISSSTE otorgó estas pensiones directamente y en seis casos fueron órganos del Poder Judicial.

Bueno, acá está cuál era la plaza de adscripción correspondiente. Como verán, en algunos casos no tiene lógica ni siquiera el ingreso.

Observa

📢 En la presentación de los #25PuntosTransformaciónISSSTE, la Presidenta @Claudiashein, reconoció la labor del director general, @martibatres, quien con amor al pueblo de México, seguirá trabajando para fortalecer los derechos de las y los trabajadores. 💼 pic.twitter.com/Dh0hYGHsfD — ISSSTE (@ISSSTE_mx) January 14, 2025

En ese punto Sheinbaum observó que «Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa, último puesto: maestra de jardín de niños».

«Maestra de jardín de niños, enseñanza de secundaria técnica» y «pero acá hay otro caso, el secretario general de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; antes de irse garantizó esta pensión».

Entonces esto lo vamos a revisar. La Ley del ISSSTE nos da facultades porque señala que en cualquier momento el ISSSTE puede revisar la legalidad de las pensiones y, además, ajustarlas o cancelarlas, en su caso.

Cuotas

Además, 23. Es recuperar espacios físicos del ISSSTE que indebidamente ocupan fundaciones privadas que lucran con el nombre de la institución.

Recuperar adeudos que diversas entidades y dependencias tienen con el ISSSTE y con el FOVISSSTE. Ya estamos en esa tarea, por ahí también podemos recuperar recursos.

25. Que este es un tema fundamental, que tiene que ver con todo lo anterior, ¿cómo resolvemos mucho de lo planteado?

Bueno, impulsando una reforma a la Ley del ISSSTE para el caso de los seguros de salud, las cuotas de los servidores públicos con más altos ingresos y las aportaciones correspondientes se calculen sobre el salario integrado. Aquí, como saben, hay salario base y salario integrado.

Quiero mostrar, el ISSSTE cuenta con poco más de 3 millones de afiliados en activo; el 9.7, menos del 10 por ciento, gana más de 10 UMAs, y el 90.3 por ciento gana menos de 10 UMAs.

Entonces, a este 9.7, en lugar de que se le cobren las cuotas sobre la base del salario base, sería sobre el salario integrado; en el resto, que es la gran mayoría, más del 90 por ciento, se seguiría haciendo sobre su salario base.

Ahora, quiero decir que quien aportará más será el gobierno. ¿Por qué? Estos son los seguros de salud, estos son los que el gobierno aporta.

Esto es, tiene dos aportaciones el gobierno: una de 7.375 por ciento, otra de 0.72 por ciento, que actualmente para todos se calculan sobre la base del salario base; y en el caso de ese 9.7 por ciento de servidores públicos se calcularía sobre el salario integrado.

En este sexenio, el #ISSSTE vivirá grandes mejoras para elevar la atención a los derechohabientes. Por ello, el director general, @martibatres, presentó el plan #25PuntosTransformaciónISSSTE con los ejes: Salud 🩺, Vivienda 🏘️, Seguridad Social 🤝 y Combate a la Corrupción. ⚖️ pic.twitter.com/5uc4rBHKvh — ISSSTE (@ISSSTE_mx) January 14, 2025

Y los servidores públicos de todos los niveles aportan el 3.375 por ciento de su ingreso.

El 90 por ciento lo seguirá haciendo de su salario base; y en el caso de 9.7 por ciento será sobre su salario integrado, o sea, los de más altos ingresos. Es una medida —como se dice— de progresividad: quien más tiene, ayuda más.

Mejoras ISSSTE

Pero finalmente es el gobierno el que va a aportar —aquí— varios miles de millones de pesos para la mejoría del ISSSTE.

Aquí quiero señalar que en la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador se incorporaron 192 equipos —como hemos dicho aquí— de hemodinamia, anestesia, tomógrafos, mastógrafos, resonadores magnéticos, en fin, en 135 unidades médicas de 30 estados.

También se construyeron —como saben— las Clínicas Hospitales de Los Cabos, Baja California y de Palenque en Chiapas.

Se iniciaron otras obras y —ahorita comento— se concretó recientemente la nacionalización de los hospitales de Villahermosa, Tabasco; Tepic, Nayarit; y Mérida, Yucatán, que comenzó en la administración pasada y se concretó ya en esta.

Y en este año se van a inaugurar y poner en operación cinco nuevos hospitales: el de Pachuca, Hidalgo; Torreón, Coahuila; el de Tlajomulco, Jalisco; el de Tampico, Tamaulipas; y Acapulco, Guerrero.

Ahora bien, con todo esto, no obstante, el ISSSTE sí requiere una renovación en su infraestructura.

De las Unidades Médicas del ISSSTE: 265 tienen más de 30 años, 225 más de 40 años, 185 más de 50 años, y 45 más de 60 años. Eso quiere decir que hace falta una inversión para la renovación de nuestra infraestructura.

¡Derechohabientes bien informados! ⏰️ Te compartimos las noticias más relevantes de la #MañaneraDelPueblo:



🏫 Nueva Escuela Mexicana para la Educación Media Superior

💪🏻 Movimiento de la #4T: ¡Más fuerte que nunca!

🇲🇽 @GobiernoMX seguirá dando resultados y ampliando derechos pic.twitter.com/MG2PMbpvPp — ISSSTE (@ISSSTE_mx) January 14, 2025

Y el ISSSTE o los médicos del ISSSTE tienen los ingresos más bajos del sector salud, entonces hace falta la homologación, que tiene que ver con esta unificación que nos ha planteado la Presidenta, de tal forma que cada vez sea más un solo Sistema de Salud.

Finalmente, dijo Marí ante Sheinbaum:

«Por las razones expuestas estamos desarrollando estas 25 acciones que se rigen por ejes como progresividad, austeridad republicana, la formación de nuestro personal, innovación tecnológica».

Y, «la simplificación administrativa, la igualdad de género, y amor al pueblo y Humanismo».

Síguenos en nuestro canal de YouTube también