Sheinbaum respalda a AMLO; ataques son también en contra de la 4T, dice

Claudia Sheinbaum respaldó al presidente López Obrador y su familia, tras los ataques que se han dado en medios de comunicación.

Regeneración, 15 de febrero del 2022. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, refrendó su apoyo al presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria capitalina salió en defensa del mandatario ante los ataques de los grupos conservadores.

Claudia Sheinbaum indicó que el ataque no es solamente en contra del presidente y su familia; sino que es en contra del proyecto de la Cuarta Transformación que encabeza el mismo López Obrador.

“Todo mi respeto, apoyo, solidaridad al presidente, a sus hijos que, además, han transparentado, pero se sigue insistiendo, insistiendo, insistiendo. Pero en el fondo no es ese el tema. El tema es que no quieren que este proyecto de transformación siga”, indicó.

El gobierno de AMLO afecto intereses: Sheinbaum

De acuerdo con la mandataria capitalina los ataques se deben a que fueron afectados los intereses de un grupo que se benefició con el antiguo régimen.

Por lo que, Claudia Sheinbaum señaló que el proyecto que encabeza el presidente López Obrador “es por el bien de México”.

Sin embargo, consideró que los grupos opositores, “agreden personalmente, cuando no les gusta la forma de gobernar”.

La mandataria capitalina destacó que no todos los empresarios son opositores a la Cuarta Transformación, pues muchos han sido partícipes.

Por lo que pidió que se abra el debate con base en la verdad y sobre lo que está en el fondo; “la discusión sobre del proyecto de nación, el proyecto económico, la democracia y no la calumnia. Esa sí yo creo que es condenable, venga de donde venga”.

Además, indicó que dueños de medios de comunicación, le indicaron que antes cuando un político no le gustaba las preguntas o comentarios de un periodista, pedían que lo quitarán.

“Ahora no es así, se puede hablar, se puede decir, hay libertad de expresión. Pero no pidan que del otro lado no se pueda hablar, porque para eso es la democracia, para debatir”.