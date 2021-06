Sheinbaum responde a articulo del NYT: "buscan desacreditar a la 4T"

Sheinbaum afirmó que su gobierno no proporcionó información a The New York Times para que hicieran la investigación sobre el siniestro de la Línea 12 del Metro.

Regeneración, 13 de junio del 2021. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aclaró que la información que publicó el New York Times sobre una investigación periodística que hizo de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro no proviene del gobierno; ya que nunca han «utilizado filtraciones periodísticas para informar».

(1) Sobre el artículo que aparece en el NYT el día de hoy sobre la línea 12 y la afirmación que algunos han hecho de que la información provino del gobierno de la Ciudad, aclaro categórica que nunca hemos utilizado filtraciones periodísticas para informar o hacer nuestro trabajo — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 13, 2021

La mandataria señaló que esperan los dictámenes técnicos y profesionales. Además, resaltó no es «estilo» del Gobierno filtrar información y nunca lo será; menos a un medio de comunicación que busca confrontar a la cuarta transformación. «Nos caracteriza decir la verdad de forma directa sin ningún intermediarios», agregó.

Asimismo, reiteró que la prioridad del gobierno es atender de manera integral a las víctimas del derrumbe; así como conocer las causas del siniestro, con el objetivo de atenderlas lo más pronto posible.

«Habría que preguntarse ¿qué intereses no esclarecidos están detrás de este artículo?», resaltó en su cuenta de Twitter.

La revista indicó que el texto titulado «Por qué colapsó la Línea 12 del metro de Ciudad de México» está «basada en documentos gubernamentales que abarcan varios años, entrevistas con personas que trabajaron en la construcción y análisis de la evidencia del lugar del siniestro realizado por expertos».