Sheinbaum sin polémicas con anticomunista Salinas Pliego, que pague

Salinas Pliego clama ayuda contra «zurdos criminales». Sheinbaum responde: La justicia tarda, pero llega. Que pague impuestos como todos los mexicanos

Regeneración, 6 de diciembre de 2024. Durante la Conferencia Mañanera del Pueblo, Claudia Sheinbaum dijo que no entrará en polémicas sobre las declaraciones anticomunistas de Ricardo Salinas Pliego.

Y dijo que sencillamente Salinas Pliego va a tener que pagar los impuestos que debe.

Sheinbaum y Salinas

¿Y si nos ayuda en México contra estos zurdos criminales? 😌😏 https://t.co/XKkgyVAVgI — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 6, 2024

Por otra parte, Sheinbaum aseguró que Salinas Pliego, como cualquier ciudadano, tiene que pagar sus impuestos.

Esto, luego de las declaraciones del empresario Ricardo Salinas Pliego en redes criticando a “los zurdos de mierda”.

E incluso dice que hay una campaña del gobierno de México contra sus empresas lo que provocó la caída de Elektra en la bolsa.

“Tiene un estilo (de ser) y tampoco vamos a estar cayendo (en provocaciones). Él está buscando… cobertura yo creo en algunos lugares», dijo Sheinbaum.

Sin embargo, «va a tener que pagar los impuestos que debe. A lo mejor se tarda la justicia pero siempre llega”.

La mandataria reiteró que Salinas Pliego, como cualquier ciudadano, tiene que pagar sus impuestos.

Sheinbaum no quiso entrar en más polémica con el multimillonario pero sí advirtió que su actitud no le está ayudando con sus empresas, al menos no con Elektra.

“No voy a entrar a ese debate, la verdad, pero fíjense, no le está ayudando, la verdad, pues vean las acciones (de Elektra) cómo cayeron”, expresó.

Salinas y Milei

Ante los insultos que todos los días hace @RicardoBSalinas a la 4T, la presidenta @Claudiashein le dio hoy un mensaje: que pague sus impuestos.



Salinas Pliego debe millones y millones de pesos en impuestos, y no quiere pagar. ¡Qué pague ya!



Muy buena pregunta de @zorrotapatio. pic.twitter.com/yEL7wClUeX — Jorge Gómez Naredo (@jgnaredo) December 6, 2024

Por otra parte, se destaca que Salinas Pliego también se reunió el miércoles con Javier MIlei en Argentina y ha mostrado su simpatía por la ideología del presidente sudamericano.

“Siempre es un honor dialogar con personas de pensamiento liberal y anti zurdo, sobre temas de interés común”, dijo en el marco de la reunión.

Cabe recordar que las acciones de Grupo Elektra cayeron 71% el lunes tras la reanudación de su cotización en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Y lo que provocó una pérdida de 5,500 millones de dólares en la fortuna del magnate Ricardo Salinas Pliego.

Salinas Pliego aseguró que se trata de una nueva campaña del Gobierno en contra de sus compañías, en lugar de que se enfoque en la seguridad el país.

“Regla básica de economía y finanzas: el precio de la acción de una empresa nunca es igual ni refleja su valor real por las famosas y poco entendidas ‘especulaciones’».

¿Se imaginan a Milei, el ultraderechista presidente en Argentina, con una concesión de TV con alcance nacional?



Pues eso es Salinas Pliego, concesionario de TV Azteca, televisión chatarra, usurero, evasor fiscal y facho hasta la médula.



Ayer en Argentina se entendieron al 100% pic.twitter.com/h5z9crhFCm — Tomás Pliego (@tomaspliegoc) December 6, 2024

E incluso dijo: «Nuevamente los bots del bienestar y cuentas afines al chayoterismo han intentado con notas falsas y publicaciones alarmistas, afectar nuestra reputación”.

Salinas acusa

Por otra parte, además Salinas Pliego responsabilizó a Alfredo Navarrete Martí, jefe de la unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda de la CNBV.

Esto, como el responsable de que las acciones de Elektra hayan caído en la bolsa mexicana y por lo tanto, los tenedores del 5% de las acciones en circulación perdieron más de la mitad de su inversión.

«…, Alfredo Navarrete Martí jefe de la unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda de la CNBV, un #Gobiernicola de mierda que decidió pasarse por los huevos una orden judicial».

Esto «para mantener suspendida la acción de GE».

¿De qué presume @RicardoBSalinas?



Si obtuvo sus televisoras de forma malhabida.



Carlos Salinas privatizó Imevisión para vendérsela a Ricardo Salinas Pliego, quien la compró con dinero de Raúl Salinas, el hermano narco del presidente.



El 40 se lo robó amparado por la corrupción pic.twitter.com/I5CZ5AfYY1 — manuel hernández borbolla (@manuelhborbolla) December 6, 2024

Seguidamente, señaló que «ese pendejo es el responsable de la desgracia de los tenedores del 5% de las acciones en circulación, que perdieron más de la mitad de su inversión por su irresponsabilidad».

Así como su «perversidad de querer afectarme a mí. Pero tendrá sus consecuencias”.

Sin embargo, el millonario afirmó que todas sus empresas, incluida Elektra, están teniendo años récord de ganancias.

“Pese a todas las mentiras y calumnias de mis bien conocidos adversarios, @ElektraMx y todas mis empresas están teniendo años récord de ganancias».

Así que «les recomiendo a todos nuestros accionistas que no les crean a estos mentirosos y conserven sus acciones yo me comprometo a que les va a seguir yendo muy bien!!”.

Ayer Salinas Pliego (#DientesDeBurro) presumiendo sus 100k por BTC, que paso 🤡, te paso lo mismo que tus acciones, se desplomaron tus cryptos en menos de medio día 🤣🤣 pic.twitter.com/Wr3eRWxw3h — Ivan Zane (@Ivan355Ripo) December 5, 2024

Elektra

Cabe destacar que Forbes indica que la Bolsa Mexicana de Valores informó el lunes que, a solicitud de los reguladores, las acciones pudieron volver a negociarse.

Esto, incluso si superaban los límites de variación del mercado establecidos para la subasta previa a la apertura, lo que había impedido su reinicio anteriormente, de acuerdo con la agencia Bloomberg News.

A pesar de la reanudación, Elektra advirtió que existía una orden judicial que bloqueaba las transacciones y que quienes operaran con las acciones podrían enfrentarse a responsabilidades.

“Es nuestra obligación reiterar que la reanudación de la negociación de estas acciones, además de causar daños irreparables, podría involucrar acciones obtenidas de manera indebida”.

Así, dijo entonces el vocero de Grupo Salinas, Luciano Pascoe, según Bloomberg.

Ricardo Salinas, según la plataforma de noticias, había solicitado la suspensión en julio tras descubrir que un acreedor había utilizado acciones de la empresa para garantizar un préstamo de 110 millones.

Sin embargo, muchas de esas acciones ya habían sido vendidas, provocando la caída en el precio.

Según Salinas, el acreedor se habría quedado con el resto de las acciones, lo que fue negado por dicho acreedor.

Evapora

Cabe destacar que el portal indica que después de un mes sin cotizar, Elektra fue retirada del principal índice accionario de México.

E incluso, ahora enfrenta presiones de venta de fondos cotizados en bolsa administrados por BlackRock y The Vanguard, que necesitan deshacerse de sus acciones.

No había visto la bio del señor pero qué cabrón cuando gran parte de la fortuna (que debe) viene de concesiones, privatizaciones, pautas gubernamentales, rescate del Fobaproa y condonación y deudas de impuestos, mi Don parásito del Estado, Salinas Pliego. pic.twitter.com/IGHVenyDrR — Laura (@UlaVaz) October 25, 2024

