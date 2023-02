Shocker hace fuertes revelaciones; “me metí con un hombre por dinero”

El famoso luchador mexicano, el Shocker, confesó haber sostenido relaciones sexuales, muy drogado, con su promotor por dinero

Regeneración Mx. 21 febrero 2023. El luchador José Jairzinho Soria Reyna, mejor conocido como “Shocker”, confesó para un programa de espectáculos que hace muchos años mantuvo relaciones sexuales por dinero con un promotor de la lucha libre llamado Víctor Quiñones.

“Yo tuve una relación sexual con un promotor por dinero, yo me metí con un hombre. Muy drogado y muy borracho, pero yo lo hice y eso me causó problemas con ciertos compañeros que pensaban que yo era homosexual, cuando yo me sentía la peor basura del mundo”, señalo el 1000% guapo.