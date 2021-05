Sí existe el infierno en la tierra, es la vida de los niños en Gaza: ONU

Regeneración, 20 de mayo de 2021. Este jueves el secretario general de la ONU, António Guterres, declaró que la vida de los niños que viven en la Franja de Gaza se convirtió en un «infierno en la tierra» debido al conflicto entre Israel y Palestina.

«Estoy profundamente conmocionado por los bombardeos aéreos continuos y de artillería por las Fuerzas de Defensa israelíes en Gaza. Hasta el 19 de mayo, esto se cobró la vida de al menos 208 palestinos, incluidos 60 niños, e hirió a miles más. El lanzamiento indiscriminado continuo de cohetes por parte de Hamás y otros grupos militantes hacia centros de población en Israel, que dejó al menos 12 muertes, incluidos dos niños, y cientos de heridos, también es inaceptable», dijo el secretario general de la ONU.

«La lucha debe cesar inmediatamente», pidió António Guterres e hizo un llamado a todas las partes del conflicto.

«Sí existe el infierno en la tierra, es la vida de los niños en Gaza», afirmó, Guterres y destacó que «incluso las guerras tienen reglas» y «la primera y la principal (consiste en que) los civiles deben ser protegidos».

«Insto a las autoridades israelíes a acatar las leyes que rigen los conflictos armados, incluyendo el uso proporcionado de la fuerza. Les exhorto a que ejerzan la máxima moderación en la realización de operaciones militares», dijo Guterres.

«Insto a Israel a poner fin a demoliciones y desalojos en el territorio palestino ocupado, incluyendo Jerusalén Este, en consonancia con sus obligaciones bajo la ley internacional humanitaria y de derechos humanos», apuntó.

The unconscionable death, suffering & destruction of the past 10 days only push the prospect of sustained peace further into the future.

An immediate ceasefire and a revitalized Middle East peace process are the only route to a just and lasting solution. pic.twitter.com/D2cv49tWPS

— António Guterres (@antonioguterres) May 20, 2021