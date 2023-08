“Si tengo la oportunidad de matarlo, lo mato”; vecino de Las Lomas amenaza a AMLO

Un hombre que se identificó como Julio César Campos, dijo que se unirá con Carlos Loret de Mola para poder acabar con el presidente, López Obrador.

RegeneraciónMx, 10 de agosto de 2023.- Un hombre en presunto estado de ebriedad agredió con insultos clasistas y racistas en contra del presidente, Andrés Manuel López Obrador; y en contra de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

En un video que grabó una mujer, de quien se desconoce su identidad, grabó el momento en que un hombre lanza insultos contra el presidente.

De acuerdo con la información, el sujeto es economista con residencia en las Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

El mismo sujeto se identificó como Julio César Campos Quezada, quien comienza a lanzar insultos en contra de las mismas mujeres que la graban; a quienes dice palabras obscenas y llama a Claudia Sheinbaum “gata”.

Asimismo, llama “gato, anciano, analfabeta” al presidente, López Obrador, a quien indica que sí se encuentra en posibilidad de matarlo, lo mata.

“En las Lomas, aquí no domina el PAN, ni el PRI, porque me caga el PRI y el PAN; pero jamás en mi vida voy a dejar que ese miserable anciano, estúpido, analfabeta, que no sabe ni hablar, me maneje”.

Por lo que, indicó que es “un wey feo, moreno”, e indicó que se iba a unir con el periodista, Carlos Loret de Mola, “para destruirte pinche gato de mierda”.

Este sujeto que dice llamarse Julio César Campos Quezada, vecino de Las Lomas de Chapultepec, amenaza con “matar” al presidente @lopezobrador_: “Voy a trabajar con @CarlosLoret para destruirte, pinche gato”:pic.twitter.com/WVWu5YSTE9 — Alvaro Delgado Gómez (@alvaro_delgado) August 10, 2023