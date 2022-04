Sofía Castro ataca a Cynthia Klitbo por revelaciones sobre Angélica Rivera y Peña Nieto

Sofía Castro, la hija de Angélica Rivera, aseguró sentirse muy molesta por las revelaciones que hizo Cynthia Klitbo sobre la ex Primera Dama

Regeneración, 27 de abril de 2022. La actriz mexicana Sofía Castro rompió el silencio sobre las fuertes revelaciones que hizo Cynthia Klitbo sobre su amiga Angélica Rivera.

Durante un encuentro con los medios, la hija de Angélica Rivera fue cuestionada sobre sus recientes proyectos y su opinión referente a las confesiones de la actriz Cynthia Kiltbo.

A mediados de febrero, la mejor amiga de Angélica Rivera dio una entrevista en la que reveló algunas situaciones por las que vivió la entonces Primera Dama.

De acuerdo con las declaraciones de la actriz, la ‘Gaviota‘ fue víctima de varias infidelidades por parte de su entonces esposo Enrique Peña Nieto.

Como consecuencia, Klitbo aseguró que su amiga sufrió de una dura etapa de separación, sin embargo, estaba decidida a continuar como Primera Dama hasta el final del sexenio.

Dichas declaraciones por parte de una de las mejores amigas de Angélica Rivera desataron una serie de escándalos en los medios.

La hija de la ‘Gaviota‘ y José Alberto Castro, Sofía Castro aprovechó las cámaras para arremeter contra Cynthia Klitbo por las revelaciones.

Aunque la joven actriz aseguró respetar y querer a Cynthia Klitbo, comentó que no le gustó que ella revelara detalles sobre su familia.

«Yo sé que no lo hizo de mala intención, le agradezco en el alma que quiera defender a mi mamá, pero si yo no hablo de mi propia madre, de mi familia y demás, no me gusta que la gente lo haga»