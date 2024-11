Sujeto atropella a su exmujer y la mata frente a sus 6 hijos en Matamoros

Matamoros: Erika de 30 años murió atropellada por exmarido acusado posesión de ametralladoras, importar fentanilo y lavado de dinero en EE.UU

Regeneración, 7 de noviembre de 2024. Erika “N”, de 30 años, murió a manos de su exesposo en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, pues luego de un pleito que sostuvieron el individuo, con su camioneta, la atropelló frente a sus seis menores hijos.

Matamoros

Por otra parte, se indica que el crimen fue por la mañana en las calles Xochimilco con avenida Cantinflas de la colonia Junta de Aguas y Drenaje al oriente del municipio fronterizo.

Cabe destacar que se indica que uno de los testigos, una niña, fue quien llamó a su abuela y a Protección Civil para que fueran ayudarla.

Sin embargo, cuando la revisaron confirmaron que la mujer no tenía signos de vida.

Así, el cuerpo inerte quedó en medio de la calle mientras seis menores arrinconados en una pared llorando ante algo que aún no comprendían por el shock que estaban viviendo.

De acuerdo a las primeras indagatorias, trascendió que Erika fue abordada por su exmarido, Florentino Hernández Blanco, de oficio operador de tráiler en los Estados Unidos.

Acusa

Al tiempo que se indica que debido a la violencia que el individuo ejercía sobre ella y sus hijos, la mujer decidió separarse.

En una aparente discusión en la calle, el individuo decidió atropellarla con una camioneta guinda Chverolet Tahoe de procedencia americana y con ello causarle la muerte.

Hasta el momento la policía desconoce el paradero del presunto criminal, pero se supo que la víctima había denuncia ante ministerio público.

Además, en Estados Unidos es acusado por cargos relacionados con posesión de ametralladoras, conspiración para importar fentanilo y lavado de dinero.

Hechos en Matamoros

Asimismo, de acuerdo con el reporte preliminar del homicidio, la víctima, de nombre Erika, caminaba junto con sus hijas e hijos cuando el conductor de una camioneta Tahoe color guinda la arrolló.

Esto, sobre la calle Xochimilco entre avenida Cantinflas.

Asimismo, se indica que las hijas e hijos atestiguaron el hecho y contaron que su papá agredió a su mamá, le pidió que se subiera a la camioneta y, al negarse, la atropelló. Erika tiene seis niños y niñas.

La familia de Erika reconoció el cuerpo y, además, difundió la identidad del presunto homicida con el nombre de Florencio, quien era pareja de la víctima.

Afueras

Incluso portales locales indican que el homicidio ocurrió esta mañana de jueves afuera de la casa del diputado federal y exalcalde, Mario López Hernández.

Además, la esposa e hija del político fueron las primeras en acudir al sitio y dialogar con el personal judicial.

Marisol “N”, prima política de Erika, denunció que había antecedentes de la violencia que había en ella y que la Fiscalía Estatal tenía una denuncia, pero no hacían nada.

“Como el gobierno no hace algo, porque ya son muchos casos, no es el único. Se esperan a que pase esto para que puedan hacer algo y no es justo”, publicó Excélsior.

Seguidamente, dijo no conocer bien Florentino ya que solo llevaba la amistad con Erika por ser prima de su esposo.

Lamentó el destino, pues después de la separación se abocó a sacar adelante a sus hijos.

“Los niños se acababan de regresar con su madre, ella estaba trabajando, ella estaba echándole ganas por sus niños, y ahorita salió para su trabajo y le hicieron esto, ¡no es justo, no es justo!”

Esto es: “No es justo, porque dejó sus niños huérfanos, ese señor no pensó en sus hijos, vieron todo los niños y son los que están sufriendo”, dijo desde Matamoros.

DOS LAMENTABLES HECHOS QUÉ CONSTERNAN A LA COMUNIDAD DE #MATAMOROS Y #REYNOSA



UNA NIÑA MURIÓ AYER ATROPELLADA EN LA CARRETERA REYNOSA – #SAN_FERNANDO.



ÉL CULPABLE HUYÓ CÓMO YA ES COSTUMBRE.



HOY UN TRAILERO ATROPELLÓ Y MATÓ A SU ESPOSA FRENTE A SUS HIJOS EN MATAMOROS. pic.twitter.com/V2EYlxrlgI — Tamaulipas R-T-C (@Tamaulipasrtc1) November 7, 2024

Datos

De acuerdo con información del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2023 se reportaron 14 mil 406 casos.

Esto es, de violencia contra mujeres en Tamaulipas. Tan solo durante el año 2022 se reportaron casi 6 mil casos.

Aunque las agresiones se registran en toda la entidad, las zonas con mayor incidencia son la frontera, centro y sur de Tamaulipas.

Finalmente, se indica que Tampico, Madero y Altamira se encuentran en un semáforo naranja al ocurrir más eventos de violencia física y psicológica.

