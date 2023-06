“Tenemos a los mejores dirigentes del movimiento de la 4T”: AMLO

El presidente AMLO reconoció a todos los aspirantes a sucederle en 2024 y destacó que las “corcholatas” son un ejemplo de liderazgo.

RegeneraciónMx, 16 de junio de 2023.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los cuatro aspirantes de Morena a la candidatura presidencial que han renunciado a sus cargos “son los mejores dirigentes de nuestro movimiento” y quienes pueden llevar a buen camino la transformación con cambio

El presidente enfatizó que se han separado de sus respectivos cargos no por ineficiencia, sino en la búsqueda de llevar el barco de la transformación a buen puerto.

Sobre el cargo de secretario de Gobernación, en el que Adán Augusto López Hernández dejó para ir por la coordinación de la defensa de 4T, el mandatario confirmó que ayer recibió su renuncia e informó que el encargado de despacho en tanto decide el sustituto será el subsecretario de Derechos Humanos de la dependencia, Alejandro Encinas.

“López Hernández, al igual que Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard “no están renunciando por ineficientes, al contrario, están renunciando porque son los mejores dirigentes de nuestro movimiento y son los que pueden llevar a buen puerto esta embarcación, este barco que ya tiene rumbo”, destacó el presidente AMLO.

La transformación seguirá pero con cambio: AMLO

Asimismo, el presidente AMLO reiteró que cualquiera de los cuatro es capaz de ser el sustituto al frente de la transformación, para garantizarla aunque con cambio, porque, citando al maestro Daniel Cosío Villegas: “Cada quien tiene su estilo para gobernar”.

“Ayer en efecto me presentó su renuncia el secretario de Gobernación, no es por ineficiencia o mal desempeño, eso debe de quedar claro, se da esta renuncia en la circunstancia que estamos viviendo que hay miembros del gabinete que van a participar en procesos, en este caso, para ser coordinadores de la transformación de México. Aun cuando mi función es otra, la de Presidente de la República y gobernar para todos, como venimos de un movimiento, yo he venido sin hacerlo evidente, he venido siendo reconocido como el dirigente de un movimiento de transformación en el que participamos millones de mexicanos, desde hace muchos años, algunos que fueron los precursores se nos adelantaron ya varios, mujeres, hombres”, detalló.

El mandatario mexicano apuntó que como en todo proceso de transformación, siempre hay grupos que se resisten a los cambios, que reaccionan a los cambios, “por eso la palabra reaccionario, porque hay quienes no están conformes y quisieran que continuara el régimen corrupto”. Éstos, agregó, son aquellos personajes que quieren regresar por sus fueros, para seguir robando y sirviéndose del ejercicio del poder en el país, como lo hicieron por 36 años del régimen neoliberal.