Vietnam: 49 años del Día de Liberación del Sur y Reunificación Nacional: Página dorada de la historia

Por Pedro Gellert

La historia de Vietnam está marcada para siempre por el momento de la victoria del 30 de abril de 1975, cuando la bandera revolucionaria ondeó sobre el techo del Palacio de la Independencia, el último bastión del gobierno de Saigón. Un día lleno de alegría, pues el Norte y el Sur se reunieron bajo una sola administración.

Fue una guerra no convencional, sin líneas de frente, con combates que se dieron fuera de las zonas delimitadas, sobre población civil, aldeas y en los nudos selváticos.

Triunfó la estrategia del Vietminh y del Frente Nacional de Liberación de someter a Estados Unidos a una operación de desgate, muy costosa, que despertó la crítica internacional y de una parte importante de la sociedad norteamericana. Ese apoyo internacional y el movimiento contra la guerra en Estados Unidos, que a su vez alimentó una división en los círculos políticos norteamericanos, facilitó el triunfo revolucionario.

La intervención militar estadounidense dejó un saldo en víctimas enorme: más de 58 mil estadounidenses muertos, 250,000 survietnamitas y cerca de un millón de soldados de Vietnam del Norte, entre el Vietminh y el Frente Nacional de Liberación. A eso hay que sumarle cerca de 2 millones de víctimas civiles.

La guerra había gestado un escenario apocalíptico que se extendía por cientos de kilómetros a lo largo de Vietnam. Sin embargo, debajo de esos mismos escombros, había un pueblo que no perdió tiempo en la tarea de hacerse visible y abandonar para siempre la oscuridad de los túneles y de la selva.

La victoria del 30 de abril de 1975 demostró no sólo la inteligencia y la habilidad estratégica del Partido Comunista, encabezado por el héroe nacional, el legendario Ho Chi Minh, para dirigir la guerra revolucionaria, sino también el espíritu rebelde del pueblo vietnamita en la lucha contra los invasores. La victoria puso fin a más de un siglo de colonialismo, abriendo una nueva era de la nación: la de la paz y la independencia nacional encaminada hacia el socialismo.

A la vez el triunfo de los vietnamitas fue un triunfo para las fuerzas progresistas del mundo entero, incluyendo las de los Estados Unidos, y dejó la lección de que sí es posible derrocar al imperio con un pueblo consciente y movilizado, una dirección y línea política revolucionarias y la solidaridad y el apoyo internacional.

La culminación de la reunificación nacional creó las condiciones políticas básicas para promover integralmente la fortaleza del desarrollo de Vietnam, avanzar hacia el socialismo, proteger la Patria y ampliar las relaciones con todos los países del mundo.

Vietnam se da hoy la tarea de asegurarse la vida, reconfigurando sus prioridades, sin perder de vista las condiciones que permitieron definir su propia identidad, sabiendo que la guerra, lejos de ser un conflicto acabado, resulta una herida profunda con traumas que se reviven en la actualidad. Sin embargo, su pueblo no habla ni actúa condicionado por el odio. Se permitió formas no violentas de redimir la tragedia. Los escombros no lo convirtieron en un país con una violencia colectivizada. Vive en paz, integrado a un mundo que no le hace fácil la tarea.

A pesar de muchos altibajos, Vietnam, con voluntad y aspiraciones fuertes y acciones concretas, ha cosechado grandes logros históricos. Durante más de 35 años de la línea estratégica de Doi moi (Renovación), bajo el liderazgo del Partido, el país ha logrado éxitos de gran importancia.

De hecho, a los ojos de la comunidad internacional, Vietnam posee una historia de éxito mundial en términos de desarrollo económico e integración internacional.

La economía nacional ha experimentado un fuerte y constante crecimiento. El crecimiento del PIB de Vietnam en los últimos 30 años está entre los más altos del mundo, con aumentos promedios anuales de 6-6.5%. En cuatro años consecutivos, del 2016 al 2019, Vietnam estuvo entre los 10 países de más rápido crecimiento en el mundo y una de las 16 economías emergentes más exitosas. En particular, el PIB aumentó un 8.02 por ciento en 2022, la mayor tasa desde 2011, 5.05% en 2023, y la proyección para el 2024 es de 6-6.5%.

Las exportaciones también han gozado de un crecimiento impresionante durante muchos años. En concreto, alcanzaron los 372 mil millones de dólares en 2022, una subida interanual de 10.6%. De esta manera, constituyó el séptimo año consecutivo que el país experimentó un superávit comercial, con un valor de casi 11.2 mil millones de dólares, más de 3.3 veces superior a 2021.

Actualmente, Vietnam también es uno de los destinos más importantes de inversión foránea. En 2023, la inversión internacional directa a Vietnam fue de 36.6 mil millones de dólares, un aumento de 32% comparado con 2022.

En términos de usuarios de Internet y teléfonos inteligentes, Vietnam se ha convertido en un país líder en el mundo con un rápido crecimiento en este campo.

La vida material y espiritual de la población ha mejorado y el bienestar social logra garantizarse. El país también se ha enfocado en la promoción del papel de la cultura y en el desarrollo humano integral. La creación de empleo y la reducción de la pobreza han logrado buenos resultados. Junto a ello, se ha promovido la democracia socialista, y se ha fortalecido la gran unidad nacional. Se ha acelerado la construcción partidista, del Estado socialista de derecho y del sistema político.

Las relaciones exteriores se siguen profundizando. La posición y el prestigio de Vietnam han mejorado en el ámbito internacional. Hasta ahora, Vietnam ha establecido relaciones diplomáticas con 193 estados miembros de la ONU, asociaciones estratégicas integrales, asociaciones estratégicas o asociaciones integrales con más de 30 países, incluidos los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de ONU. A nivel multilateral, Vietnam es miembro activo y responsable de más de 70 importantes organizaciones y foros internacionales como la ONU, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), la Reunión Asia-Europa (ASEM). También, ha organizado grandes eventos y ha cumplido muchas responsabilidades internacionales importantes como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, presidente de la ASEAN…

La Resolución del XIII Congreso del Partido, así como las resoluciones de la Asamblea Nacional, el Gobierno y los comités del Partido en todos los niveles definen direcciones, tareas y objetivos específicos para hacer avanzar a Vietnam hacia la construcción de un país de independencia, libertad y felicidad. Un Vietnam poderoso, un país en vías de desarrollo con orientación socialista.

Han pasado 49 años, pero el gran valor y significado de la Ofensiva General y el Levantamiento de Primavera de 1975, que culminó en el histórico triunfo, sigue brillando y es una fuente de aliento para todo el pueblo en la causa de la renovación nacional.