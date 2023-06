Tenoch Huerta se retira de la película “Fiesta en la Madriguera”; se enfocará en restaurar su reputación

El actor Tenoch Huerta anunció que se retira del proyecto “Fiesta en la Madriguera” para hacer frente a las acusaciones de María Elena Ríos.

Regeneración Mx, 20 junio 2023 . Mediante un comunicado, el actor, Tenoch Huerta, dio a conocer que canceló su participación en la película “Fiesta en la madriguera”, debido a las declaraciones de la saxofonista, María Elena Ríos, donde lo llamó “Depredador sexual”.

“Ante el impacto de las recientes declaraciones sin fundamento de María Elena Ríos y el daño que han causado, no me queda más remedio que retirarme de participar en la película Fiesta en la Madriguera”, informó el actor.

Dicho comunicado, se dio a conocer durante la transmisión del noticiero nocturno del periodista Ciro Gómez Leiva, donde se detalló que el actor declinó su participación en el proyecto dirigido por el director Manolo Caro para no afectar a sus compañeros.

“Es con gran tristeza que hago esto, pero no puedo permitir que sus acciones me dañen no solamente a mí, sino también al trabajo de una docena de personas talentosas y trabajadoras involucradas en este proyecto”, continuó explicando Tenoch Huerta.