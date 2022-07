Tere Estrada, sirena en el Multiforo Alicia

Tere Estrada se presentará este 30 de julio en el Multiforo Alicia, entre instrumentos, invitadas, literatura y erótica. La antesala para celebrar sus 35 años de carrera en el Teatro de la Ciudad.

Fotos. Cortesía Tere Estrada

Por Alexandro Guerrero

«Como artista, atravieso muros de ‘no’, todo el tiempo:

‘no hay presupuesto’, ‘no cuadras con el perfil del festival’,

‘queremos puras chavitas’, ‘no eres comercial’,

‘no atraes a las masas’, ‘no tienes atractivo visual’,

‘no das las nalgas’, ‘no tocas blues’, ‘no tocas indie’…

La lista es interminable. Pero afortunadamente yo sí cuadro para mí misma,

yo sí me apruebo en mi arte, yo sí me pongo palomita

y sé que hay alguien en este planeta que honra mi trabajo como cantante,

como coach vocal, como compositora, como guitarrista,

como escritora, como investigadora.

No dejes que los ‘no’ te apachurren, porque la fuerza de tu obra te sostiene».

Tere Estrada, sirena de las letras y la música.

(Compositora, ejecutante, escritora y socióloga)

RegeneraciónMx, 28 de julio de 2022.- Dar con el origen de las sirenas va mucho más allá del génesis decimonónico de aquella teogonía de las mujeres-ave . La primera mujer-pez conocida fue Atargatis, diosa de la luna, protectora de los amores. Atargatis guarda semejanzas con la siria Derceto, quien se arrojara a las aguas de un lago sagrado después de matar a uno de sus sacerdotes y abandonar a la hija de los dos en un desierto. Derceto recibió la cola de pez como símbolo de su pecado y su hija, criada por las palomas, se convirtió en Semíramis, reina de Babilonia. Están también las semejanzas con la diosa Afrodita y según la sabiduría y tradición de la Hélade, las sirenas tienen por padre a Aqueloo. Su madre o madres aunque es un origen aún más confuso pudieran ser: la diosa de la memoria, las musas, la elocuencia, la danza, la tragedia o la música. Esto es rock.

Tere Estrada en conversación para Arte y Cultura, de RegeneraciónMX, con la presencia poderosa que la caracteriza nos comparte:

A.G. ¿De dónde vienes?

T.E. Yo empecé en 1988 en el Foro Tlalpan, tocaba entre dos películas: ‘Una larga experiencia’ documental sobre el TRI y ‘Un toque de rock’, donde no había diálogos, sólo música. Yo era una bebé, apenas empezaba con mis canciones, lo ubico como el principio y como el primer momento pues ya me comenzaban a pagar por tocar.

Con ‘Esquina bajan’ grabé en 89 y salió en 90; ‘Viaje al centro del placer’ de 1994 y vendría después un disco muy importante para mí: ‘Encuentros cercanos conmigo’, eso fue en 97. Es muy importante porque es mi sonido actual: bajo, batería, guitarra, violín, teclado y saxofón. Vino un salto hacia el funk, al blues. En cuanto a mis letras está, por ejemplo, de esa época ‘Pepe Pifas’, un cuate que se enamoraba de todo el mundo pero no se quedaba con nadie porque estaba enamorado de su mamá. Gente que te platica y como autora vas creando personajes como ‘Mona Monina’ que no se amaba a sí misma y quería cambiar su imagen con el rollo fitness o las cirugías, queriendo cazar un príncipe azul que nunca llegaba. Eso eran mis primeras canciones, siempre hubo personajes a los que les pasaban cosas. Era retratar personajes desde un principio.

‘Esquina bajan’, ahí la idea era que las esquinas de la ciudad me contaran las historias, me clavaba mucho ¿Aquí que personaje pudo haber pasado? Así nace ‘La reina de streaptease’ esa letra, la primera la hacía con Follaje antes de ‘Esquina bajan’ pero nunca se grabó, se quedó la idea, el arreglo y ya después la monté. La grabamos en una versión con ‘Mujeres en fuga’. Me gustaba buscar personajes y hablar de ellos. ‘La reina de streaptease’ termina haciendo el streap con su propia piel. Mi novela ‘Un blues en la penumbra‘ trata de ‘Ámbar la voz cristalina’, ella cantaba para espantar los demonios y acompañar las almas rotas. Su voz era una serpiente que enredaba al escucha con su sonido y movimiento. Su mejor aliado era el blues aunque a veces hubiera penumbra. Quien la quiera que me contacte está en formato PDF en lo que lanzo la nueva edición de autor.

A.G. ¿Qué es importante como artista Tere?

T.E. Es muy importante como artista salir del país. Ahí te das cuenta qué significas para tu gente, les recomiendo que salgan del guetito. Al salir puedes dimensionar otras cosas. No me considero una artista virtuosa, no lo soy. Pero por ejemplo, en la revista ‘Guitar Player’ de octubre 2020 salió un artículo sobre mí, sobre mi carrera y la investigación que he realizado.

A.G. Háblanos de tu libro, un texto ya icónico: ‘Sirenas al ataque‘

T.E. Soy socióloga de la UNAM de Ciencias Políticas. Sin esa carrera no hubiera podido investigar, las fuentes y todo. Sin ese backround ¿Cómo vas a realizar esa investigación? Nunca imaginé que me iba a clavar 10 años en el camino largo y sinuoso de escribir sobre las mujeres en el Rock mexicano, serle fiel al proyecto. Tuve muchos rechazos de las editoriales. ¿No hay una rockera que se haya muerto de un pasón como Janis Joplin? Querían historias tenebrosas.

A.G. ¿Qué onda con la tocada en el Alicia?

T.E. Voy a tocar con mi sexteto, los instrumentos que mencionaba, tendré invitadas, la literatura, la erótica ahí están en el cartel, rólenlo. Empezaremos 19:30 y va a ser un concierto larguito, habrá y paloma será el sábado 30 de julio. El próximo año serán 35 años de carrera y haré un concierto en el Teatro de la Ciudad con una Big band. Sonaremos una parte del antes y una del después. Este año haremos un álbum nuevo, los temas tienen que ver con mujeres empoderadas. ¿Cómo las mujeres podemos ser nuestras propias heroínas? La lucha es adentro. También estamos desde hace un año trabajando una serie documental así, ‘Sirenas al ataque’ va en la línea de mi libro, aún no hay fecha de estreno. Es un desmadre porque cada negociación en cuanto a videos y canciones lleva tiempo.

A.G. La pregunta obligada: ¿Qué tal te fue como autora en pandemia?

T.E. Las canciones del nuevo álbum tienen que ver con eso. Empezamos a hacer unos eventos ‘Música para coser las almas rotas’, conciertos con cena y con tarot, quince personas en petit comité. Yo cocino para todos, se arma súper chido y mi hermana lee el tarot. Platicar, reunirnos, así que se arma muy bien y la gente se va contentísima. La próxima será para agosto. Esto nació como respuesta a la pandemia ¿Qué le puedo dar a los fans? Estamos todos como lastimados, son heridas de guerra, hemos perdido trabajo, sueños, parejas, chambas y ha sido un reajuste de todo. ¿Cómo nos acompañamos? ¿Cómo nos cobijamos y nos apapachamos? Van como cuatro y se arma padre, el siguiente será en agosto, estén pendientes. Respecto al nuevo álbum un par de canciones tiene que ver con la pandemia, una de ellas dice: Y me quedé en casa con miedo, insegura y sin guion. Forzada a viajar hacia adentro, no me quiero ver… ¿Y si no me gusto? Y si hay infiernos, destrozos, abismos. ¿Qué haré con esta tristeza? Cantarle para sanar…

Escucha a Tere Estada en: https://www.guitarplayer.com/players/tere-estrada-on-the-hidden-histories-of-her-sisterhood-of-sirens-rock-music-sociology-and-her-playing-philosophy

