Moisés Miranda y la lucha de los artistas en Coyoacán #Latradiciónsequeda

Moisés Miranda y la lucha de los Artistas a Cielo abierto del Jardín Centenario en Coyoacán ante el ordenamiento neofascista de Giovani Gutiérrez. #Latradiciónsequeda (Segunda parte).

Foto: Leonel Casas

RegeneraciónMx, 22 de julio de 2022.- Moisés Miranda, patrimonio cultural de nuestra ciudad y nuestro país, continúa en pie de lucha codo a codo con la coordinadora Artistas a Cielo Abierto de Coyoacán ante la imposición de impedirles realizar su quehacer en la plaza, el diálogo simulado y la negación de los derechos culturales de la ciudadanía en dicha demarcación. Ni siquiera se les permite pasar la gorra o serán arrestados. Las y los encargados del “reordenamiento”, de chaleco amarillo, azul o rojo, tal como en las otras demarcaciones que menciono, son el mecanismo de panóptico, represión y control que efectúan estas distintas clientelas de origen humilde siendo un instrumento de la opresión del magnate Giovani contra conciudadanos artistas que, del mismo modo, buscan llevar sustento a sus casas y trabajar de forma digna y honrada. El triunfo de la fascistización no habrá de imponerse: la de poner al pobre contra el pobre.

El ordenamiento de los chalecos

Giovani Gutiérrez, alcalde de Coyoacán. Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, y Sandra Cuevas, de Cuauthémoc, demuestran con acciones que la coalición que los llevó a estos cargos en el servicio público tiene por común denominador, la limpieza social que llaman tecnocráticamente: reordenamiento. En otras palabras: homogeneidad neoliberal.

Cito parte del texto de la Dra. Natalia Bieletto Bueno, musicóloga, ciudadana mexicana y asidua visitante a la plaza de los Coyotes: “Como primer aporte es evidente que los artistas callejeros brindan experiencias culturales a quienes no tienen acceso a espectáculos artísticos a puertas cerradas. Apenas por una moneda o sólo a cambio de una sonrisa, los artistas comparten las destrezas que han desarrollado a través de muchos años de entrenamiento. La idea medianamente expandida de que los artistas callejeros son trabajadores improvisados surge más de una serie de prejuicios en contra de los trabajadores independientes que del conocimiento de este oficio tradicional”.

Continúa la entrevista con el Maestro Moisés Miranda para (Des)montajes:

A.G. ¿Qué está pasando en Coyoacán hoy, cómo se agudiza este proceso?

M.M. La cacería de los poetas itinerantes. Los poetas están siendo acosados, perseguidos y hostigados, los que no tienen un espacio fijo, ellos también son parte de este ataque contra los derechos de la ciudadanía, de la libertad, de la belleza. De las bandas y grupos de música ni qué decir, el rock está prohibido en la plaza.

El mítico Ramón Solano ‘l mimo de Coyoacán’ Foto: Ángel Metzeri BJ

A.G. ¿Necesitamos un cambio de estructuras?

M.M. Necesitamos algo que ningún ideólogo burgués o uno capitalista va a conseguir, necesitamos una universidad popular de las artes en donde las y los alumnos de la preparatoria, de la secundaria puedan ad libitum estudiar un arte popular. Su servicio social lo estudiarían en espacios públicos, en donde está el pueblo. Algunos se lavan las manos y dicen: “yo no soy del pueblo”. Todos somos el pueblo de México, que haya chispazos de locura clasista es distinto. Si un músico estudia todos los instrumentos de mariachis, tendríamos un muy buen director de mariachis por ejemplo. Como esa hay muchas ideas para la formación en este proyecto de escuela de arte popular. Buscar la excelencia con esta escuela en el arte y en el ser “ser humano”, el objetivo principal. Hay pocos artistas geniales en México y pocos seres humanos geniales y eso que en México todas y todos somos artistas de alguna forma.

La mejor posición que se podría definir es la búsqueda de un cambio social real, la economía no lo va a hacer, la religión no lo va a hacer. Es sólo posible en una sociedad creativa, sensibilizada por el arte.

A.G. Estuviste en Japón, háblanos del arte público de ese momento allá.

M.M. El arte público lo conciben a partir de una convocatoria. Amas de casa, albañiles, choferes, médicos acuden, lo hacen para ser mejores humanos, no para desempeñarse profesionalmente como artistas. La competencia desleal por ejemplo de los artistas que educa el estado o las escuelas privadas de Teatro hace que se nos menosprecie como artistas públicos, nos ven de abajo para arriba, somos mugrosos, comemos cuando hay (lo que a veces es real). Hay un arte culto popular también.

Pedro Miranda – Veterano cuentacuentos. Presidente de la asociación. Foto Ángel Metzeri BJ

A.G. ¿Cómo defines a esta coordinadora de Artistas a cielo abierto en Coyoacán?

M.M. Cuando María Rojo fue delegada en el año 2000 nos pide los espacios para generar lo que llamó: “la cultura perredista” en la plaza, así que convoqué a los compañeros y justo se estableció un diálogo por eso, porque coordinamos artistas y espacios, nos defendemos, defendemos la tradición, la del público, la nuestra. Hay artistas que viven aquí en la Alcaldía Coyoacán, no diré nombres, coludidos con las autoridades para quitarnos de la plaza. Siempre la intuición es mejor que la razón. Intuimos que la Alcaldía pretende hacer un proyecto de teatro callejero con los artistas de la alta cultura, de los grupos hegemónicos y privilegiados para tomar nuestro lugar una vez que seamos desechados. Alguna vez me dijeron también: “eres el mimo duro de matar”, eso me lo dijo alguien dentro de un grupo de vecinos artistas de la Alcaldía que enviaron como acto de provocación, escríbelo.

INVITACIÓN

ESTE 22 Y 23 DE JULIO la Coordinadora Cultural de artistas a cielo abierto de Coyoacán en la Ciudad de México participa en la “Expo profesiográfica” En la Plaza del Bolero ubicada en el Centro de Tlalpan de 10:00 a 14:00 horas. Ahí promocionarán y darán difusión sus talleres de artes. Todos los domingos siguen las actividades culturales de resistencia en el Jardín del Centro de la Alcaldía de Coyoacán, asiste y firma en apoyo.

No dejen de asistir, es una propuesta comprometida.

CONTINUARÁ…

