TPJF censura el Plan C de AMLO y le da 24 horas para bajar las mañaneras donde habla del tema

Por mayoría de votos se ordenó a la Presidencia de México que baje de redes la mañanera donde el presidente, López Obrador, habla de su Plan C.

Regeneración, 26 de mayo del 2023. De nueva cuenta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Gobierno de México, que baje las conferencias matutinas donde se habla del Plan C.

Por mayoría de cinco, los magistrados del TEPJF ordenaron que sean eliminadas las conferencias matutinas del 9 y 11 de mayo.

Y es que, los magistrados señalan que en dichas conferencias el presidente, Andrés Manuel López Obrador, hablo de su Plan C, y llamó al voto masivo por Morena.

El proyecto de la magistrada, Janine Otálora Malassis, que para otorga medidas cautelares que solicitó el PRI, PAN y PRD; pues de acuerdo con los grupos opositores, lo dicho por el presidente afecta la parcialidad y la neutralidad en los procesos electorales de este año.

Por lo que, en un plazo de 24 horas se ordenó a la Presidencia de la República borrar de sus redes sociales y demás medios digitales las conferencias del 9 y 11 de mayo.

“Hay un Plan C, que no estén pensando que ya termino todo. Que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación, ni un voto a los conservadores, sí a la transformación. Ese es el Plan C”, dijo el presidente.

