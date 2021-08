Esta mañana se registró una trifulca entre policías de la SSC y alcaldes electos de la oposición a las afueras del Congreso de la CDMX. La diputada del PAN, Patricia Báez, fue quien solicitó la presencia de los uniformados.

Regeneración,30 de agosto del 2021. La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México y diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Patricia Báez, fue quien solicitó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la entidad la presencia de policías a las afueras del palacio legislativo; con motivo del periodo extraordinario de sesiones que se realiza hoy.

Esta mañana hubo un enfrentamiento entre los uniformados y los integrantes de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNACDMX), grupo opositor, en su intento por ingresar al Congreso para dialogar con los legisladores. La alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón, fuera golpeada por uno de los granaderos y le provocó una herida en la nariz.

La SSC informó que los policías que agredieron a Limón ya fueron identificados; los citarán en la Dirección General de Asuntos Internos para que rindan su declaración y serán suspendidos en lo que se realiza la investigación.

Por su parte, el secretario de gobierno de la CDMX, Martí Batres, sostuvo en entrevista con Radio Fórmula que siempre ha existido la instrucción de respetar a los manifestantes; «de resistir situaciones difíciles y nunca agredir a nadie».

Asimismo, lamentó que haya ocurrido el forcejeo y subrayó que no era necesario; pues las autoridades están abiertas al diálogo. Incluso, dijo, que sus oficinas estarán abiertas para todos los alcaldes y alcaldesas de cualquier fuerza política.

Ninguna agresión va a detener nuestro trabajo: Lía Limón

La alcaldesa electa, Lía Limón, dijo a los medios de comunicación que los integrantes de la UNACDMX no ejercieron ningún acto de violencia en contra de los policías porque querían entrar al Congreso para dialogar de manera pacífica.

Además, señaló que le pidieron a los uniformados que le cedieran el paso a Margarita Saldaña, alcaldesa electa de Azcapotzalco, porque aún es diputada; pero no la dejaron pasar.

«Se supone que en la Ciudad de México ya no había granaderos. Esta fue la agresión de un policía que me dio con el escudo», manifestó. Limón resaltó que la forma de proceder de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y de Martí Batres no es la adecuada.

Aunado a ello, la próxima alcaldesa exigió un diálogo respetuoso y que les permitan gobernar a los alcaldes de la oposición; ya que es el derecho de los ciudadanos que votaron por ellos.

«Aún con las agresiones, los golpes y demás no nos van a detener. Vamos a seguir adelante», dijo. Lía pidió a Sheinbaum y a Batres que dejen que los alcaldes de la UNACDMX hagan su trabajo de la mano con las autoridades. Por último, consideró que no es aceptable la agresión que sufrió porque se supone que los granaderos ya no existían.

No queremos más lesiones: Taboada

El alcalde electo de Benito Juárez, Santiago Taboada, apuntó que la policía se creó para detener a los delincuentes, no para cercar el Congreso e impedir la discusión de los alcaldes.

«No aspirábamos más que a dialogar con los diputados y explicarles porqué nos afectan este tipo de reformas en el último minuto del último día de la Legislatura que está por concluir», añadió.

La UNACDMX solicitó el pasado 26 de agosto la suspensión del último período extraordinario de sesiones porque los nueve alcaldes opositores consideraron que lo que se pretende legislar atenta contra las facultades y autonomía de las alcaldías.

Taboada informó que seguirán a las afueras del Congreso para intentar dialogar y espera que no haya más lesionados.