Tunden a Pati Chapoy por pedir no salir de vacaciones en “elecciones 2024”

Usuarios de redes sociales se lanzaron contra la periodista, Pati Chapoy, por su comentario respecto a las elecciones presidenciales.

RegeneraciónMx, 1 de diciembre de 2023. La periodista, Pati Chapoy, generó polémica en redes sociales por sus comentarios.

Y es que, la conductora de “Ventaneando”, compartió un mensaje respecto a las elecciones del 2024.

La ejecutiva de Tv Azteca compartió un mensaje en sus redes sociales, donde habla de una teoría conspirativa.

Chapoy hizo un llamado para que la gente de clase media, no se vaya de vacaciones ni celebre fiesta familiar alguna para que mejor vaya a votar el 2 de junio.

“Si saben que para el 2024, hay puente del 31 de mayo al 2 de junio, es estrategia para que los de clase media se vayan de vacaciones, y no pasen a votar. Hay que hacer hincapié que el 2 de junio no salgan de vacaciones, no haya bodas, 15 años, bautizos, 3 años, etc. es él día de salvar a México…”.