Último libro de AMLO se convierte en éxito; se posiciona en primer lugar de ventas

Con el título “¡Gracias!”, el libro del presidente AMLO se convirtió en éxito a unos días de que salga a la venta en todo el país.

RegeneraciónMx, 9 de febrero de 2024.- El presidente Andrés Manuel López Obrador ha logrado un nuevo récord, convertirse en el más buscado en las plataformas de venta online de libros.

El último texto que el presidente AMLO lanzará el próximo 10 de febrero y a pesar de que aún no está en librerías, la tienda digital Amazon lo coloca como el más vendido.

Tras revelar en la conferencia de prensa matutina el nombre y la portada, el presidente AMLO reiteró que su nuevo libro está dedicado a los jóvenes, ya que busca que tengan conciencia del cambio y entendimiento de la transformación que se vive en el país.

El nuevo libro del presidente AMLO incluye notas y vivencias del mandatario durante su sexenio. Esta conformado por 560 páginas y 20 capítulos, en donde narra su experiencia y paso por la presidencia de México desde su inicio el 1 de diciembre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2023.

Tim Golden no acudirá a la Mañanera porque no es independiente: AMLO

LEER MÁS: Tim Golden no acudirá a la Mañanera porque no es independiente: AMLO

El costo que tendrá es de 298 pesos el cual será distribuido tanto en librerías como de manera digital en las diferentes plataformas que ofrecen este servicio.

Para que la gente se anime a leer su nuevo texto, el presidente AMLO leyó la introducción del texto el cual, habla de la razón por la que decidíó hablarle a los jóvenes.

“Me voy, y aunque la vida sigue su curso, necesitaba reiterar acerca del pasado para comprender mejor el presente y el porvenir: no hay texto sin contexto y tampoco los procesos políticos y sociales surgen de repente, de la nada, son frutos de un largo camino, de resistencias, fatigas, en los cuales participan muchos, que son, como ha sucedido en nuestro movimiento, los protagonistas principales de esta histórica transformación. Yo soy uno de ellos, de los autores de esta obra, pero no el único; a mí me tocó encabezar esta lucha, pero fui apoyado por hombres y mujeres que forjaron una voluntad colectiva dispuesta a cambiar de verdad la vida pública de México”