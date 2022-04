Ventajas de vender ropa de segunda mano a través de aplicaciones

La compra-venta de ropa de segunda mano no es una práctica nueva ni desconocida, pero que sí ha sido blanco de reinvención. Antes sólo se encontraba en los tianguis y ahora ya está al alcance de un clic, lo que deja numerosos beneficios para compradoras y vendedoras.

Foto: Cortesía

Por Karla Trejo

RegeneraciónMx, 19 de abril de 2022.- El mercado de la ropa de segunda mano está tomando un aire nuevo y prometedor, gracias a que los medios se reinventaron y a que se le ubicó en un lugar ecológico.

Además de los tradicionales mercados o tianguis, en años recientes se crearon bazares en redes como Facebook o Instagram y aplicaciones móviles que facilitaron y ampliaron el mercado de lo usado.

En 2021, justo en el auge de la pandemia por COVID-19, surgió todo un debate alrededor de las llamadas ‘nenis’, mujeres emprendedoras que encontraron en el internet una oportunidad de promover y ampliar sus negocios, en gran medida, de venta de ropa.

Pero, también hubo un boom para las apps que ya existían con el mismo objetivo, como GoTrendier, que vio un crecimiento significativo del número de usuarias en México, quienes llegan a publicar —en conjunto— unas 20 mil prendas al día.

Asimismo, Ana Orvañanos, cónsul manager de dicha aplicación, aseguró en entrevista para RegeneraciónMx, que GoTrendier vende unas 50 mil piezas cada mes. Números que aumentaron considerablemente durante el confinamiento.

Ventajas de vender por aplicación

Aunque ya existían aplicaciones para la compra-venta de ropa de segunda mano o bazares en redes sociales como Instagram o Facebook, lo cierto es que la llegada de la pandemia a México puso esta práctica en un lugar privilegiado.

Sin embargo, hay puntos por los que resulta mejor comprar a través de una aplicación. Por ejemplo, explicó Ana Orvañanos, una app como GoTrendier tiene hasta 6 millones de usuarias registradas, lo que amplía la afluencia de compradoras sin tener que conseguirlas como ‘seguidoras’ en una cuenta de red social.

«Los bazares de redes sociales no significan una competencia, sino una ayuda a quitar el estigma a todo lo de segunda mano. Además, también colaboran con el movimiento de economía circular y compra de lo usado, que al final ayuda al planeta y a toda la crisis climatológica que estamos viviendo», dijo.

Asimismo, gracias a un equipo de logística, la venta por aplicación agiliza los procesos de envío y entrega. Y ofrece seguridad en pagos y productos, ya que están totalmente protegidos por las plataformas. La oferta es tan amplia que, por si fuera poco, es posible encontrar prendas para todos los gustos y bolsillos.

«Puedes encontrar lo que quieras. Hasta algo tan específico como una chamarra color verde militar con estoperoles. Tenemos un stock muy grande», mencionó Orvañanos.

GoTrendier existe desde 2016 en México y Colombia, y tiene la firme convicción de que la economía circular no sólo es benéfica para el medio ambiente. También mejora los ingresos de las familias, pues lo que está en venta no necesita hacerse desde cero, no requiere inversión.

De acuerdo con una encuesta que realizó la propia aplicación, las ganancias que ha dejado a sus vendedoras les ha alcanzado para continuar estudiando, tomar cursos, viajar y hasta invertir en otros negocios.