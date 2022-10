Verónica Castro es acusada de tener perturbadoras reuniones virtuales con menores; ella responde

Mediante sus redes sociales Verónica Castro se defendió de las acusaciones que hay en su contra sobre presuntas conversaciones con menores y señaló que quienes inventaron eso sólo se dedican a destruir

Regeneración 5 octubre 2022. La actriz Verónica Castro habló sobre las acusaciones que hay en su contra respecto a que sostiene conversaciones indebidas con menores de edad.

Mediante sus redes sociales Verónica Castro se defendió de las acusaciones que hay en su contra. Señaló que quienes inventaron eso sólo se dedican a destruir.

Cabe señalar que no reveló el nombre de quien supuestamente esta detrás de dichos señalamientos pero reaccionó a los comentarios de algunos fans responsabilizaban a Yolanda Andrade.

Verónica Castro recolectó varias reacciones en contra de Yolanda Andrade.

Ante ello, la actriz contestó:

«O sea que tú tienes miedo de que esa señora me mate? ¿O me desaparezca? No te preocupes bebé estoy con dios y con la virgen que siempre me han cuidado”.