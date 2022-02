Video: Acusan a personal de seguridad de encubrir robo en plaza de CDMX

Me acaban de ROBAR mi bici en el estacionamiento de PATIO Universidad (cortaron mi cadena) y estás personas de seguridad no me quieren dar evidencias, se mofan, se aprovechan que soy mujer. No se identifican, me intentan arrebatar el celular y lo dañan. Sigue Hilo 🧵 pls RT pic.twitter.com/wn6mslIGez