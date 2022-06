Video: Andra Milla ‘la compañere’ envía mensaje a la comunidad LGBT+

Cabe recordar que Andra Milla se volvió viral en redes sociales luego de que durante una clase en línea pidió que la llamaran ‘compañere’ por identificarse como no binario

Regeneración 25 junio 2022. La joven Andra Milla mejor conocida como la ‘compañere’ envió un mensaje con motivo de la marcha del orgullo que se realizó en la Ciudad de México.

Mediante la plataforma de TikTok, ‘la compañere’ dijo que aunque no todos puedan ir a la marcha todos cuentan.

“Algunos no podrán ir porque están trabajando, otros porque están en el closet, por su familia pero no importa si vas o no eres valide”, comentó ‘la compañere’.