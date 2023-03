VIDEO: ‘Chicharito’ reclama a la afición del Tri: “tienen que aprender a ser buenos fanáticos”

El jugador del Galaxy de la MLS, Javier “Chicharito” Hernández, salió a hablar de los abucheos que recibieran algunos jugadores de la Selección Méxicana de futbol al empatar con Jamaica.

RegeneraciónMx, 28 de marzo de 2023.- Tras la falla en la presentación de la Selección Mexicana de Diego Cocca, la afición recriminó con abucheos en el Estadio Azteca y ante esta situación, uno de los jugadores históricos del TRI, Javier “Chicharito” Hernández habló al respecto.

El famoso jugador del Galaxy de la MLS atacó a los fanáticos por asegurar que no hay un apoyo real.

Estas declaraciones las emitió durante un directo en su canal de Twitch y reaccionó a lo que vio en la cancha tras una pregunta que le hizo una usuaria en Twitter sobre los abucheos por parte de la afición.

Chicharito subió su respuesta a sus redes sociales donde mencionó que, a pesar de que todos tienen derecho a manifestarse de la manera que deseen, también tienen que aprender a ser mejores fanáticos.

“Todos nosotros como afición tenemos todo el derecho de poder exigir, pedir y poder quejarnos si las cosas no van como queremos. ¿Dónde está el apoyo? Cuando la selección gana festejas, no apoyas, cuando tu selección empata ante Jamaica y abucheas, no estás apoyando”, señaló Javier “Chicharito” Hernández.