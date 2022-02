Video: Empleado provoca incendio en oficina tras calentar su comida en el microondas

Un empleado de una oficina se viralizó tras causar un incendio por no saber utilizar el microondas; el hecho se viralizó en redes

El usuario desató las burlas y críticas en redes

Regeneración, 17 de febrero de 2022. Un empleado se viralizó en redes luego de mostrar que provocó un incendio en su lugar de trabajo.

El hecho fue compartido en TikTok, donde el hombre explicó que su intención era disfrutar de su desayuno mientras realizaba sus labores.

Sin embargo, sus planes se arruinaron luego de que sus pocos conocimientos en el funcionamiento de un microondas le jugaran en su contra.

A pesar de que el empleado parecía presentar la mejor actitud para lograr llevarse el bono por puntualidad, la situación pasó a convertirse en una tragedia.

Empleado publicó video del incendio que provocó en su lugar de trabajo

El usuario Roberto Herrera compartió su triste historia tras quedarse sin bono y sin su desayuno tras causar un incendio en una oficina.

De acuerdo con la información del video, el empleado llegó puntual a la oficina por lo que decidió sacar sus burritos de huevo con jamón para recalentarlos en el microondas.

Sin embargo, la preparación estaba envuelta con papel aluminio, el cual no fue retirado por el empleado antes de ingresar la comida al horno.

Como consecuencia, el horno de microondas se incendió y el empleado captó el momento en que la oficina estaba en llamas y llena de humo.

«Jesús de Veracruz ¿Por qué nadie me dijo que el aluminio no va dentro del micro?» cuestionó el empleado durante su video

Ante las imágenes, el incendio causado por el empleado se viralizó en la plataforma de videos donde los internautas se burlaron del accidente.

«Dime que nunca has tenido microondas sin decirme que nunca has tenido microondas», «Literal hasta un niño sabe que el aluminio no lo puedes poner en el micro», «Eso es lo que pasa cuando no eres un adulto funcional», «Sentido común mijo», fueron algunos comentarios.

Finalmente, el video del incendio provocado por el empleado ya contabiliza más de 53 mil ‘me gusta’ en TikTok, además supera las 317 mil reproducciones.