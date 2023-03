Video: Joven estudiante exhibe a una compañera por no hacer nada en exposición

A través de redes sociales se viralizó un video que muestra el momento en el que un joven exhibió a su compañera de clases por no ayudarlo con el proyecto estudiantil.

Regeneración Mx, 6 marzo 2023. Un joven identificado como, Jonathan Ulises, publicó un video en TikTok, donde se aprecia el final de una exposición en clases donde concluye, diciendo que su compañera no apoyo en la realización del trabajo.

“Y en conclusión mi compañera no hizo nada, no me ayudó a nada maestra”, se escucha decir al estudiante en el video.