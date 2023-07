Video: Mujer descubre que fue robada hace 40 años y ahora busca a sus padres

Una mujer recurrió a las redes sociales para buscar a su familia biológica luego de descubrir que la robaron de la CDMX cuando era una bebé.

Regeneración Mx, 28 julio 2023. A través de redes sociales se viralizó un video donde se observa a una mujer, identificada como Angélica, narrando que tras realizar investigaciones descubrió que la habían robado de bebé.

Angélica, menciona que la intención de su video es que la ayudaran a buscar a su familia biológica, puesto que busca saber la verdad sobre su origen, según lo mencionado por ella, su familia adoptiva no tenía idea de este delito.

“Mi familia adoptiva tiene por conocimiento que mi madre biológica era una mujer extranjera, aparentemente de Alemania y que me dio en una adopción ilegal, por la razón de que ella no podía regresar a su país con una criatura en los brazos ni embarazada”, explica en su narración.

Sin embargo, menciona que una persona que fungió como “Intermediaria” le contó que, en realidad, dos hombres la habían robado de su casa en la Colonia Roma, en la Ciudad de México y la tenían en condiciones deplorables.

“Ahora que he estado haciendo investigaciones sobre este tema en mi vida, descubro que no, mi madre al parecer no es ninguna mujer extranjera, sino que la persona que me ofreció con mi familia adoptiva, él junto con otro señor me robaron de una casa a la que se metieron a hacer sus fechorías y estaba yo ahí, me robaron”, señaló en su video.