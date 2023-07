Video: Mujer destroza computadoras de Volaris por negarle rembolso; la nombran #Ladyaeropuerto

Un video difundido en redes sociales evidenció el momento en el que una mujer perdió el control y destrozó parte del inmobiliario del aeropuerto.

Regeneración Mx, 5 de junio 2023. La secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó sobre la detención de una mujer de 56 años que causó daños al inmobiliario de la línea aérea, Volaris, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM.

De acuerdo con la institución de seguridad, los elementos de la Policía Auxiliar fueron llamados por personal de la aerolínea cuando la mujer se alteró y lograron detenerlas a unos metros del mostrador donde rompió equipo de cómputo.

Por otra parte, diversos videos difundidos en redes sociales muestran como la mujer, quien aparentemente porque se enojó porque le negaron a hacerle un rembolso, arranca de las paredes monitores y los tira al piso, junto con un escáner.

“Si no quieren, no me regresen mi dinero, me vale mad*es, pero esto les va a costar. No me lo regresen, pero eso ¡Págalo tú! Y si no quieres devolverlo no me lo pagues, eso está peor”, se escucha gritar a la mujer.