Video: Mujer tiró a la basura las cenizas de su esposo como venganza por violentarla

Regeneración 10 agosto 2021. Una mujer tiró las cenizas de su esposo a la basura como venganza por todas las veces que el hombre la violentó.

Por medio de redes sociales se dio a conocer el caso de Marsha Widener quien desató polémica al esparcir en la basura los restos de su esposo.

En un video Marsha contó que durante muchos años sufrió una serie de abusos por parte de su esposo Donald Lee Widener, con quien vivía en Oklahoma, Estados Unidos.

Aseguró que cuando Donald falleció sintió una paz interior y muchos dudaron de que tirara a la basura las cenizas.

“Paz interior, amigos. Ahora sé que no vas a entender por qué estoy haciendo esto. Este es Don Widener”, comentó la mujer mientras se deshacía de las cenizas.

Agregó que ningún familiar cercano quería quedarse con los restos por ello tomó la decisión de tirarlos.

«Su familia no lo quiere. Su hermano no lo quiere cerca. Sus hijos no lo quieren. Condujo un camión de basura y recogió [basura] para las empresas, ¡así que lo enviaremos de vuelta al vertedero!”, comentó Marsha.